Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Aydıncıklılar ile İftar Yaptı
Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Aydıncıklılar ile İftar Yaptı

24.02.2026 09:27  Güncelleme: 10:45
Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ramazan ayı dolayısıyla Aydıncık ilçesinde düzenlenen iftar programında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Programda yerel yöneticiler ve halk bir araya geldi.

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu paylaşmak amacıyla "Niyet Ettik, Kalpten Paylaşmaya" sloganıyla gerçekleştirilen program kapsamında Aydıncıklılar ile iftar yaptı.

TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ile eşi Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydıncık ilçesinde düzenlenen iftar programında yurttaşlarla buluştu.

Başkan Seçer ve beraberindekiler, iftar programı öncesinde Aydıncık Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından iftar programına geçen Seçer, burada Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Lütfi Elvan Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Kılıçarpa ve eşi Selma Kılıçarpa, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ile Talat Dinçer, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Parti Meclisi Üyesi Ozan Varal, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, CHP ilçe başkanları, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Kaya, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ezanın okunmasının ardından oruçlar açıldı ve sonrasında da dualar edildi.

"Aydıncık birlik ve beraberliğin en çok yansıdığı ilçemiz"

Ramazan ayının paylaşım, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren bir ay olduğunu belirten Seçer, "Geçmişten bugüne, bugünden geleceğe kaderimiz aynı. Eğer Türkiye'miz daha iyi noktalara gelirse, hepimiz mutlu oluruz. Türkiye'miz daha kötü olursa, hepimiz üzüntü duyarız ve mağduriyet yaşarız. Mersin de öyle, Aydıncık da böyle. Huzurlarınızda Özkan Başkanımızı belediye başkanı seçtiğiniz için, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı tarafından Aydıncık'ı yönetme fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. 'Genç, eğitimli bir insan. Oy ve destek verin, beraber biz de size hizmet edelim' demiştim. Sözümüzü tutmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

"Büyükşehir Belediyemiz güçlü ve disiplinli bir belediyedir"

Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü bir belediye olduğunu belirten Seçer, "Mersin Büyükşehir ne yaptığını bilen ve disiplinli bir belediyedir. İlçe belediyelerimizle iş birliğiyle sağladığımız sinerji, o ilçemize hizmet ve mutluluk olarak yansıyacaktır. Bizim gecemiz gündüzümüz sizlersiniz. Allah sizlerin karşısında bizlerin başını öne eğdirmesin, size verdiğimiz sözleri tutmayıp da sizlerin karşısında mahcup etmesin bizi. Bizim bütün temennimiz bu" ifadelerini kullandı.

"Gece gündüz var gücümüzle vatandaşlarımız için çalışıyoruz"

İftar sofrasında buluşan herkesin oruçlarının kabulünü dileyerek konuşmasına başlayan Kılıçarpa, Büyükşehir'in sosyal belediyecilik anlayışının tüm ülkeye örnek olduğunu dile getirerek Seçer'e teşekkür etti. Halka hizmet için yola çıktıklarını ifade eden Kılıçarpa, "Gece gündüz demeden sizlere hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefte çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa yapmaya her daim hazırız" dedi.

"Birliği, beraberliği ve dayanışmayı sergilemek Mersin'e yakışandır"

Aydıncık'ta iftar sofrasında birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini yaşadıklarını belirten CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ise Büyükşehir hizmetlerinin ayrım yapılmaksızın her ilçeye ulaştığını belirterek, "Yılın 12 ayında da aynı birliği, beraberliği ve dayanışmayı sergilemek Mersin'e yakışandır. Bunu sağlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e birlik ve beraberlik adına vermiş oldukları hizmetlerden dolayı huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

"İftar sofralarımız sosyal belediyeciliğin en güzel parçalarındandır"

İftar sofrasında paylaşımın ve kaynaşmanın önemine değinerek, Aydıncıklılarla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer de halk ile bir arada olunan bu sofraların sosyal belediyecilik anlayışının parçası olduğunu vurguladı. Büyükşehir ve Aydıncık Belediyesi'nin uyumlu çalışmalarını hatırlatan Dinçer, "Tüm ilçeleri eşit bir şekilde destekleyerek güzel hizmetler vermesinden dolayı Başkanımız Vahap Seçer'i kutluyorum. Ülkemizin ve kentimizin geleceği için beraber olmak ve çalışmak zorundayız. Bu vesileyle bu Ramazan sofrasında sizlerle beraber olmaktan mutluluk duydum" ifadelerini kullandı.

Program, konuşmaların ardından sona erdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca farklı ilçelerde iftar programları devam ettirilecek.

Kaynak: ANKA

