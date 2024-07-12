Mersin'de İklim Değişikliği Konferansı Gerçekleştirildi

Güncel

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın 'İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç' projesinin faaliyetlerinden biri olan 'İklim Konferansı Mersin' kapsamında, proje ortakları ile 'İklim Mersin Toplantısı' gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nin 'İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç' projesinin faaliyetlerinden biri olan 'İklim Konferansı Mersin' kapsamında proje ortakları MTSO, TÜBİTAK MAM ve MedCities'in de katılımı ile 'İklim Mersin Toplantısı' gerçekleştirildi. İklim Değişikliği Adaptasyon Hibe Programı (CCAGP) ile hibe alan projenin tanıtım toplantısında, iklim değişikliğine uyum konusunda şehirdeki yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri, üniversiteler ve STK temsilcileri ile güçlü iş birliği sağlamak hedeflendi. Toplantıda; iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı daha dirençli bir kent oluşturulması için, tüm kent bileşenlerinin yapması gerekenler de ele alındı.

"Projenin hedeflerinden biri de, yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, "İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç" projesinin genel amacının, Mersin'de karar vericilerin ve yerel aktörlerin iklim değişikliğinde azaltım ve uyuma yönelik kapasitelerini artırmak olduğunu belirtti. Projenin hedeflerinden birinin de yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması olduğunu kaydeden ve Büyükşehir'in çevre dostu projelerinden bahseden Halisdemir, "Sıfır atık konusu da çok önemli. Atığın kaynakta kontrolünün sağlanması gerekiyor. Evlerde üretilen organik atıkların nasıl komposta dönüştüğünü anlatmak üzere faaliyet yapacağız. Çevre ve iklim değişikliğini anlatacağımız oyunlar hazırlayacağız" dedi.

Halisdemir, ayrıca devam eden 'Yeşil Gelecek İçin Liman Şehirleri Ortaklığı' projesi ile tamamlanan 'İklim Değişikliğine Karşı Çık' projesinden de bahsetti.

MedCities Genel Sekreteri Josep Canals ise projenin öneminden ve verecekleri katkıdan bahsederek, Büyükşehir'in önemli bir konuyu gündeme almasının şehre çok katkısı olacağını belirtti. Canals, Barselona'da düzenlenecek çalıştaya üye ülkelerin de katılımıyla Büyükşehir Belediyesi ile önemli bir çalıştay düzenleyeceklerini söyledi.

"Etkili bir çevresel mücadele için, ortak hareket edilmesi gerekir"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, "Etkili bir mücadele için bireylerin, toplulukların ve hükümetlerin ortak hareket etmesi gerekmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'mızca hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, TÜBİTAK ve Medcities'in ortak olduğu projede, iklim değişikliğine adaptasyon için çeşitli faaliyetler yürütülecektir" dedi.

Özdemir konuşmasının sonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde, çevre ve iklim konusunda birçok projede alan çalışması yapıldığını da sözlerine ekledi.

"Mersin iş dünyasını, iklim değişikliğine uyum anlamında en iyi şekilde hazırlayacağız"

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da "Ayrım yapmadan öncelikli sektörlerle başlayarak, bu konuda kent ekonomimizi çalışmalara entegre edeceğiz. Önce farkındalık, sonra eğitim modülleri ve daha sonra saha uygulamalarıyla, Mersin iş dünyasını iklim değişikliğine uyum anlamında en iyi şekilde hazırlayacağız. Amacımız, sıfır atığı olan sektörler, çevreyi koruyan bir ekonomi ve Mersin'i sağlıklı yaşanır bir kent haline getirmektir" diye konuştu.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nden Uzman Araştırmacı Doç. Dr. Haldun Karan ise "İklim risklerini ölçebilmemiz için, sektörlerin adaptasyon kapasitelerini ve kırılganlık derecelerini bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla projeye bu bağlamda da bakabiliriz. Sektörlerin ve belediyelerin bunlara karşı adaptasyon kapasitesinin ne olduğu ve nasıl geliştirilmesi gerektiği, kırılganlığının ne olabileceğini ortaya koyacağız" dedi.