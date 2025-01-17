Mersin'de İnsansız Deniz Aracı 'OKHAN' Tanıtıldı - Son Dakika
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Mersin'de İnsansız Deniz Aracı 'OKHAN' Tanıtıldı

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Mersin'de geliştirilen yerli İnsansız Deniz Aracı 'OKHAN', test sürüşü ile tanıtıldı.

17.01.2025 18:26
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Mersin'de, İnsansız Deniz Aracı 'OKHAN' tanıtıldı

MERSİN - Mersin'de, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen İnsansız Deniz Aracı 'OKHAN' tanıtıldı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen İnsansız Deniz Aracı 'OKHAN', Mersin sahilinde gerçekleştirilen test sürüşü ile tanıtıldı. Galatasaray Meydanı sahilinde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Nurettin Nebati, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ile Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da katıldı. Protokol üyeleri, etkinlik kapsamında önce İDA'nın Mobil Kontrol Aracını inceledi. Ardından, OKHAN sahil güvenlik ve polis botu eşliğinde test sürüşü gerçekleştirdi. Vali Pehlivan ve beraberindekiler, aracın performansını izleyerek test sürüşünü takip etti.

"Tamamen yerli ve milli olarak üretildi"

Projeyi geliştiren savunma sanayi şirketinin genel müdürü Hakan Kayacı, İnsansız Deniz Aracı OKHAN'ın tamamen yerli ve milli olarak üretildiğini belirterek, "İnsansız Deniz Aracı, bizim 10 yıl önce başlattığımız bir proje. İnsansız deniz aracımız, şu anda dünyada ihracat yapabilecek düzeye gelmiş bir ürünümüz. Bu ürüne süreç olarak baktığımızda, teknolojik olarak baktığımızda tamamen yapay zeka, tamamen yerli, tamamen milli üretim. Bu ürünü Mersin'de, bu bölgede ürettik. Biz, Türkiye'de Anadolu Kaplanları şeklinde ilerliyoruz. Çünkü bu bölgede savunma sanayisinin güçlenmesi, vatanımıza ve ülkemize hizmet edebilecek en iyi ürünleri üretebilme çabasını gösterebiliyoruz" dedi.

"Ürün tam otonom olarak hizmet veriyor"

İnsansız hava raçlarında olduğu gibi ihracatta Türkiye'nin adını duyurabilmek ve savunma sanayinde güçlü bir yere gelebilmek içi ilerlemekte olduklarını vurgulayan Kayacı, "Ürün, Sahil Güvenlik Komutanlığı nezdinde sürekli testler yapılarak ilerlemiş durumda. Tam otonom olarak çalışan ürün, hedefine ulaşabilmek için önüne çıkabilecek engellerden yapay zeka ile rotasını değiştirerek kurtulup, görevini tamamlayıp geri dönüyor. Dört deniz şiddetine karşı güvenli bir şekilde seyir görevlerini yapabiliyor. Gece seyirlerini yapabiliyor. Termal kameralar, üzerindeki radar ve algılayıcılarla ürün tam otonom olarak hizmet veriyor. Bizim buradaki asıl ulaşmayı hedeflediğimiz nokta, İHA'larda olduğu gibi ihracatta Türkiye'nin adını duyurabilmek. Savunma sanayinde çok güçlü yerlere gelebilmek için ilerlemekteyiz. Biz, İHA'lardaki başarının İDA'larda fazlasıyla görülecek şekilde kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Mersin\'de İnsansız Deniz Aracı \'OKHAN\' Tanıtıldı
Kaynak: İHA

Teknoloji, Güncel, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de İnsansız Deniz Aracı 'OKHAN' Tanıtıldı - Son Dakika

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