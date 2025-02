Mersin'de Kadın Sağlığı Dayanışma Merkezi'nden Bugüne Kadar 13 Bin 500 Kadın Faydalandı

Güncel

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2021 yılında hayata geçirdiği Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde danışanlara psikolog, diyetisyen ve fizyoterapi hizmeti ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Merkezden, şimdiye kadar 13 bin 500 kadın yararlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mezitli'de 2021 yılında hayata geçirdiği Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde danışanlara; psikolog, diyetisyen ve fizyoterapi hizmeti tamamen ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Sosyal hayatta kadınların hem fiziksel, hem de mental anlamda daha iyi ve güçlü hale gelmelerini kolaylaştıran merkez, 18 yaş ve üzeri tüm kadınlara kapılarını açıyor.

Merkezde; yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek, farkındalık kazanmalarını sağlamak ve kişisel gelişimlerine destek sunmak amacıyla psikoloji; kilo alma veya verme, kronik hastalıkları olan danışanlara özgü beslenme desteği ve fizyolojik durum değişikliklerine karşı diyet danışmanlığı; kas, eklem, omurga sağlığı ve hareket kabiliyetini iyileştirmekle birlikte, vücudun belirli bölgelerini güçlendirmek amacıyla da fizyoterapi hizmeti sağlanıyor.

4 yıldır aktif bir şekilde hizmet vermeyi sürdüren merkez, şimdiye kadar 13 bin 500 kadının hayatında fark yaratırken; fiziksel ve mental anlamda değişim yaşayan kadınlar, bu değişimden son derece memnun olduklarını kaydederek, daha da güçlendiklerini dile getiriyorlar.

"Burası, kadınların kendine zaman ayırdığı bir yer"

Kadın Sağlığı Danışma Merkezi Sorumlusu Fizyoterapist Ayşe Deniz, merkezin yaklaşık 4 senedir aktif bir şekilde faaliyette olduğunu ve danışanlara egzersiz, beslenme ve psikolojik danışmanlık hizmeti verdiklerini kaydetti. Danışanların ihtiyaçlarına göre ortak bir çalışma disiplini oluşturduklarını da vurgulayan Deniz, "Fizyoterapist olarak kişinin kas ve eklem problemi varsa, ona yönelik egzersiz programı belirlerken; diyetisyenimiz beslenme, kilo verme konusunda danışanları destekliyor. Aynı zamanda psikoloğumuz da danışanların psikolojik destek ihtiyacı varsa onlara yardımcı oluyor. Bununla beraber önemli günlerde yaptığımız etkinliklerle, kişilere ve topluma farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.

Özellikle günümüz ekonomik koşullarında kadınların değişmek için kendilerine maddi anlamda bütçe ayıramadığını da aktaran Deniz, "Burası, kişinin kendine vakit ayırdığı bir yer. Bu açıdan da gelen herkes, kendini çok mutlu hissediyor. Buradan faydalanmak isteyenler Alo 185 çağrı hattını arayarak, görüşme talep edebilirler. Şu ana kadar 13 bin 500 kadına hizmet verdik. Mersin'de ihtiyacı olan her kadını kurumumuza bekliyoruz" diye konuştu.

"15 yaş ve üzeri tüm kadınlara psikolojik anlamda destek oluyoruz"

Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde görev yapan Uzman Psikolog Semiha Toprak, psikolojik danışmanlık hizmetiyle ilgili bilgi vererek, "Biz burada 15 yaş ve üzeri tüm kadınlara destek oluyoruz. 15-18 yaş aralığındaki ergenlere, özellikle sınav kaygısına yönelik çalışmalar yaparak destek oluyoruz. 18 yaş üzeri tüm kadınlara da yaşadıkları problemlerle alakalı danışmanlık hizmeti ve sonrasında da terapi hizmeti sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öncelikle ön görüşme ile değerlendirme yaptıklarını belirten Toprak, "Ön görüşmede, sorunu anlamaya yönelik bazı sorular soruyoruz. Sonrasında, kişinin ihtiyacına göre bir sistem belirleyip, ona özel terapi hizmeti sunuyoruz. Özelde verilen hizmetin aynısı ve alınan verim bazı zamanlarda özeldeki hizmetlerden çok daha üst seviyede oluyor" diye konuştu.

Toprak, çift terapisi de yaptıklarını kaydederek, "Danışanlarımızda, evliliğe yönelik bir sorun görürsek eşleri de davet ediyoruz. Eşleri kabul ettiği takdirde, çift terapisine başlıyoruz ve aile bütünlüğünü korumaya yönelik ya da iyileştirmeye yönelik aile terapisi ile bu sorunları çözmeye yardımcı oluyoruz" dedi.

"Sadece rakamsal değişimlere değil, kişinin sağlığına odaklanıyoruz"

Diyetisyen Müge Kinaş da obezite, menopoz, emziren annelere yönelik, diyabet, tansiyon ve tiroit gibi hastalıkların yanı sıra, beslenme danışmanlığı desteği sunduklarını belirterek, "Kilo alma ya da kilo verme gibi süreçlerinde; kişinin sadece rakamsal değişmeleri ile değil, uzun vadede sağlık kazanımına odaklanıyoruz. Buradaki asıl amacımız, vatandaşlarımıza sürdürülebilir sağlıklı beslenmeyi aşılamak. Vatandaşlarımız burası sayesinde sadece kilo vermekle kalmayıp; kendilerini daha güçlü, sosyal, enerjik hissettiklerini dile getiriyorlar. Özellikle belirli yaş grubundaki kadınlarımızda bel, sırt ve diz ağrılarında önemli iyileşmeler gözlemliyoruz" diye konuştu.

Merkezden faydalanan kadınlar, şunları söyledi:

-Fatime Erdinç: "Özellikle fizyoterapist eşliğinde yaptığım pilates çok işime yaradı. Boyun ağrılarım, bel ağrılarım vardı. Bunlar nispeten gitti. Bu süreçte psikolog bana çok büyük destek verdi. Diyetisyen iyi hissetmemi sağladı. Açıkçası Büyükşehir'in böyle hizmeti olduğunu bilmiyordum. İlk kez böyle bir şey gördüm. Keşke daha önce bu hizmetleri alsaydım diyorum. Ben emekli bir öğretmenim. Dışarıda bu hizmetler çok pahalı. Bunların ücretsiz olması birçok insana fayda sağlıyor."

-Sevide Soydan: "Kalite, zamandan bağımsız sürekli aynı hizmeti alabilmektir. Burada gerçekten o kalite var. Mesela her seansta o özeni, değer verilme hissini hissettim. Hiçbir seansta vaktimi boşa harcıyorum hissini yaşamadım. Güzel sonuçları görmek çok güzeldi. Buradaki her hizmeti o kadar güzel deneyimlediğim için ben de tüm sevdiklerime, tanıdıklarıma tavsiye ediyorum. Şu an yakın çevremdeki insanların bende gördükleri değişimi ifade etmeleri, çok hoşuma gidiyor. Aslında bu süreçte ben bir boşanma yaşadım. Henüz daha bir ay geçmedi. Burada aldığım hizmet, hem o boşanma sürecini hem de sonrasında duygu durumumu daha iyi yönetebilmemi sağladı. Belki daha uzun sürede kendimi toparlayabilecekken, o süre daha kısa oldu. Çünkü uzmanların verdiği öneriler gerçekten hayat kurtarıcıydı. Yazın gerçekten hayata daha karamsar bakıyordum, ama şu an gelecekten ümitliyim."

-Mehtap Engin: "Burayı arkadaş çevremden duydum. Ben aslında buraya umutsuz olarak geldim, ama geldikçe geldim. Uzmanlar güler yüzlü ve insanı heveslendiriyor. Daha önce aynanın karşısına geçmek istemiyordum, şimdi ise her şeyi daraltarak giyiyorum. Şu anda psikolojik olarak da çok güçlüyüm."