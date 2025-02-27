Mersin\'de Kadınlar İçin Bisiklet Kursu Düzenleniyor

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Mersin Bisikletli Kadınlar Topluluğu ve Bisikletin Sultanları Topluluğu iş birliğinde, bisiklet sürmeyi bilmeyen kadınlar için sahilde kurs düzenleniyor.

Kadınların özgürce pedal çevirmesi için kolları sıvayan Mersin Büyükşehir, gönüllü eğitmenler eşliğinde sahilde bisiklet kursu düzenlemeye başladı. Kentin hemen hemen her noktasına erişim sağlayan bisiklet yollarından yararlanmak, sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahat etmek isteyen kadınlar kursa yoğun ilgi gösterdi.

Her iki dernek tarafından ve 15 günde bir dönüşümlü olarak yapılan eğitimlere katılan her yaştan kadın, bisiklet sürmeyi öğrenmenin ve özgürce pedal çevirmenin keyfini sürüyor.

"Yaşama sevincimizi sürdürebilmek için hep birlikte pedallamaya devam edeceğiz"

Bisikletin Sultanları Başkanı Aysel Taşkan, etkinliğe ilişkin bilgi vererek, "Hayatın her alanındaki haklarımızı ve yaşama sevincimizi sürdürebilmek için hep birlikte pedallamaya devam edeceğiz. Bisikletin Sultanları Topluluğu, bisikletli olmak isteyen kadınlara cesaret vermek ve bisiklet kullanan kadın sayısını artırmak için Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile beraber 15 günde bir bisiklet eğitimi veriyor. 'Bisiklet Sürmeyi Bilmeyen Kadın Kalmasın' adlı kampanyamıza tüm kadınları davet ediyoruz" dedi.

Kendisinin de eğitim aldığını ve şimdi eğitmen olmaktan büyük keyif duyduğunu söyleyen gönüllü eğitmen Yasemin Kanber, şunları söyledi:

"Bisiklet kullanmanın insan sağlığına da çok büyük yararları var"

"Bisikletin insan sağlığı için çok büyük faydaları var. Çünkü bisiklet sürerken kollarınız, bacaklarınız, kafanız, her tarafınız çalışıyor ve dengede duruyorsunuz. Trafiğin yoğun olduğu zamanlarda bile rahat bir sürüş yapabiliyorsunuz. Mersinli kadınları bisiklet sürmeye davet ediyoruz. Şehir içinde ve sahilde çok uzun bir bisiklet yolumuz var. Başkanımız Vahap Seçer, bisikletli kadınlara ve bisiklet sürenlere çok değer veriyor. O yüzden biz de bu konuda çok şanslıyız. Bence kadınların evde durmaktansa, sahile inip bisikletle sürüş yapmaları psikolojik olarak da çok önemli. İnsan bisikletle özgür ve rahat hissediyor."

"Bisikletle şehir merkezine, sahil şeridine, dağa, bayıra her yere gidebiliyoruz"

Bisiklet sürmeyi 55 yaşında öğrenen gönüllü eğitmen Hüsniye Tekin ise "Elimizden geldiği kadar eğitimlere ağırlık veriyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çok destekliyor. 15 günde bir bu eğitimleri veriyoruz. Şehir merkezine, sahil şeridine, dağa, bayıra her yere bisikletle gidebiliyoruz. Bu imkan hiçbir yerde yok. Belediyemiz müthiş. Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bisiklet sürmeyi öğrenen kadınların özgüveni de artıyor

Uzun zamandır bisiklet sürmek istediğini söyleyen emekli öğretmen Perihan Bulut, "Yazlıkta bisiklet kullanabilmek adına bu eğitime geldim. Markete, pazara, kısa mesafeli yollara arabayla gitmek yerine bisikleti kullanmayı tercih ettiğim için kursa geldim. Başarabilirim umarım" dedi.

Bisiklet sürmek için çok hevesli olduğunu kaydeden Havva Adalar da "Hevesli olunca, bir kerede sürdüm. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bisiklet sürmek psikolojimi düzeltti, hayatı tekrar sevmeyi öğretti ve gurur duyduğum bir aktivite" ifadelerini kullandı.