Mersin'de Kadınlar Kırkyama Sergisi Açtı - Son Dakika
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Mersin'de Kadınlar Kırkyama Sergisi Açtı

Mersin\'de Kadınlar Kırkyama Sergisi Açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenice Yaşar Bayboğan Kadın Atölyesi'nde düzenlenen Kırkyama Kursu'na katılan kadınlar, el emeği ürünlerini sergileyerek ekonomik bağımsızlıklarını güçlendiriyor. Sergide ödüllü ürünler de yer alıyor.

18.09.2024 10:01  Güncelleme: 10:04
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenice Yaşar Bayboğan Kadın Atölyesi'nde Kırkyama Kursu'na giden kadınlar, 'Kırkyama Çocuk Yorganı Sergisi'ni açtı. Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde beğeniye sunulan sergiyi gezen vatandaşlar, kurs öğretmeni ve kursiyerlerle birlikte workshopa katılma da imkanı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yenice Yaşar Bayboğan Kadın Atölyesi'nde hafta içi her gün saat 08.00-17.00 arası Kırkyama Kursu veriliyor. Sabah ve öğlen grubu olmak üzere toplam 40 kursiyerin yer aldığı kursta üretilen el emeği ürünler, Büyükşehir'in sunduğu imkan çerçevesinde açılan sergi ile görünür kılınıp, maddi kazanca dönüştürülüyor.

Yenice Yaşar Bayboğan Kadın Atölyesi'nde Kırkyama Öğretmeni Fatma Kuru, 4 yıldır kursiyerlere kırkyama, iğne oyası, patchwork, ev tekstili gibi birçok alanda eğitimler verdiğini belirterek, "Kumaşlarıyla kombinliyorlar, satıyorlar. Şu an 40 sipariş aldılar. Onları yetiştirmeye çalışıyorlar. Sergilere gidiyoruz. Çok büyük ilgiyle karşılaşıyoruz. Kırkyama emek ve sabır işidir. Kırkyama, küçücük parçaları bir araya gelip sabrın ortaya döküldüğü bir şeydir. Bir tane Mersin il birincisi çocuk yorganımız var. Bir tane Kültür Bakanlığı sanat ödülü almış bir ürünümüz var. Bir de Kültür Bakanlığı onur belgesi almış bir ürünümüz var. Bunlar hem Mersin'in iğne oyasını hem kırkyamayı hem basit iğne nakışlarını birleştirerek ortaya çıkardığımız ürünler. Bir ressamımızın aracılığıyla çok ünlü bir mağazadan talep de aldık, oraya çalışıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz ekonomik özgürlüğüne kavuşmuş oluyor. Aile bütçesine de katkı sağlamış oluyorlar" diye konuştu.

"Hocamız ve arkadaş ortamımız çok iyi. Kursumuzdan çok memnunuz"

Kursta etiğim alan kursiyerler de görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Serin Uğur: "Çok rahatlıyorum. Güzel şeyler çıkarıyoruz. Torunlara bir şeyler yapıyoruz. Yorgan, battaniye yaptık el emeği göz nuru. Bu yüzden Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Artı bir psikolog ihtiyacı hissetmeden el işi nakışlarla gidermeye çalışıyoruz. Gezilerimiz, sosyal faaliyetlerimiz oluyor, sergilerimiz oluyor. Bu bize inanılmaz iyi geliyor. Hocamız ve arkadaş ortamımız çok iyi. Kursumuzdan çok memnunuz."

-Mehtap Azimet: "Boş zamanlarımı değerlendiriyorum. Evime maddi olarak yardımda bulunuyorum. İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Aklınıza gelebilecek her türlü kumaşı değerlendiriyorum. Yorgan, yastık, çanta dikiyoruz. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz, bize bu imkanları sağladılar. 4 yıldır çok güzel sergiler yapıyoruz. Bunlardan geri dönüşler oluyor. Buradan da satabiliyoruz. Terapi kısmı ayrı bir şey. Hep beraberiz, güzel arkadaşlıklarımız, güzel anılarımız var."

"Kadınlar olarak güçlenmemiz güzel, destek bulmamız daha da güzel"

Sergiyi gezen vatandaşlar ise beğeni ve görüşlerini şu sözlerle paylaştı:

-Servet Türkkan: "El emeği göz nuru derler ya bir de sabrı da içine eklemişler, harika ürünler çıkmış. Ödüllü ürünler var. Belediyemiz bu işe gerçekten çok önem veriyor. Belediye Başkanımızın eşi Meral Hanım da bu konuda çok duyarlı. Kadınlar emeklerini hem sosyalleşme adına hem zamanlarını değerlendirme adına hem de böyle güzel işler çıkarıp üretkenlik adına harika şeyler yapıyorlar. Kadınlar olarak güçlenmemiz güzel, destek bulmamız daha da güzel."

-Kevser Çetin: "Çok beğendim. Hocamız detaylı bir şekilde anlattı. Bence bütün ev hanımları ya da çalışan kadınlar olsun hem sosyalleşmek hem stres atmak için katılmaları güzel olur. Belediyede çok güzel şeyler yapılıyor. Kırkyama kursu cazip geldi. Evde makine olup olmaması çok önemli değil. Bu çok büyük bir avantaj."

-Nilgün Akıngiray: "Çok beğendim. Kırkyama yapmışlar. Hepsi birbirinden güzel, ellerine sağlık. Çok kursa gittim. El becerim de çoktur. Daha değişik şeyler öğrenmek istiyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Kadınlar Kırkyama Sergisi Açtı - Son Dakika

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