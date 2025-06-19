Mersin\'de Kadınlara Sabun Yapım Atölyesi Eğitimleri Verildi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Evimiz Atölye" projesi kapsamında kadınların talebi üzerine Sabun Yapım Atölyesi'ni yaşama geçirdi. Eğitimi tamamlayan kadınlar, hem evlerinde kullanabilecekleri hem de satışını yapabilecekleri sabunlar üretecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğiyle üç yıldır yürütülen "Evimiz Atölye" projesi, kadınların üretime katılımını güçlendirecek yeni bir adımla devam ediyor. Proje kapsamında kadınların talebi üzerine Sabun Yapım Atölyesi başlatıldı. İlk eğitim ise Mevlana Mahallesi'nde bulunan Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde verildi.

Atölyede kadınlar sabun yapımının tüm inceliklerini öğrenirken, etkinliğe Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de katılarak kadınlara hem destek verdi hem de zeytinyağlı sabun üretimine eşlik etti. Etkinlikte ilk üretilen sabunlar, katılımcı kadınlara hediye edildi. Kadınlara ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Gençlik Kampı'nda faaliyet gösteren Geri Dönüşüm Atölyesi'nde özel olarak üretilen sabun kalıpları da armağan edildi.

Sabun Yapım Atölyesi, Evimiz Atölye projesi kapsamında yer alan 47 mahallenin tamamında düzenlenecek. Kadınlar aldıkları eğitim sayesinde, ürettikleri sabunları Mersin Büyükşehir Belediyesi Üretici Kadın Stantları'nda satışa sunma imkanı bulacak.

"Kadınlarla yaptığımız sohbetlerde, üretime ilişkin yeni fikirler ortaya çıkıyor"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, "Evimiz Atölye projesi kapsamında oyuncak yapıyoruz. Ama üreten kadınlar 'Hem yeni bir şey öğrenelim hem de ürettiğimiz ürünü evimizde kullanalım, o da bir ekonomik kazanç' diyerek sabun atölyesini önerdiler. Gerçekten güzel bir fikirdi. Sizlerle yaptığımız sohbetlerde, üretime ilişkin yeni fikirler ortaya çıkıyor. İlk sabun atölyesini burada yaptık, ama yine farklı düşünceleriniz olursa bizimle paylaşın. Sizlerden gelen fikirler çok işlevsel oluyor" dedi.

"Proje kapsamında bugüne kadar 47 mahallede 2 bin 600 kadın eğitim aldı"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç, Evimiz Atölye projesi kapsamında bugüne kadar 47 mahallede 2 bin 600 kadının eğitim aldığını söyledi. Proje kapsamında kadınların talebi üzerine sabun yapımı atölyesi düzenlediklerini sözlerine ekleyen Güngeç, "Atölyede doğal sabun üretiminin nasıl yapıldığını fiilen gösteriyoruz. İlk yaptığımız sabunları da kendilerine hediye ettik. Sabun, temizlikte en temel madde. Bu atölyeden sonra kadınlar hem kendi evlerinde kullandığı doğal sabunu üretebilecek hem de çevresine satış yapabilecek. Eğer isterlerse, ürettikleri sabunları Üretici Kadın Stantlarımızda da satabilecekler" diye konuştu.

Atölyeye katılan kadınlardan Meliha Başkurt, eğitimin kendileri için çok güzel geçtiğini söyleyerek, "Bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Çok da iyi oldu. Bu eğitimler kadınlar için büyük bir destek. Öğrendikten sonra evimizde sabun yapacak ve kendimizi geliştireceğiz. Belki ticarete de atılırız" dedi.

Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde verilen oyuncak bebek yapımı ile dikiş kursuna da katıldığını sözlerine ekleyen Başkurt, "Bunlar bizim için çok güzel aktiviteler. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bilmediğimiz şeyleri, onların sayesinde öğreniyoruz. Mesela ben daha önce biçki ve dikiş bilmiyordum. Dikiş kursu açıldı, geldim ve öğrendim. Şu an dikiş, kanaviçe ve nakış yapıyoruz" ifadelerini kullandı.