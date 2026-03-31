Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Akdeniz İlçesi Kanalizasyon Hattı Yapım İşi'ni Yerinde İnceledi

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Akdeniz İlçesi, Toroslar, Kazanlı ve Homurlu Mahallesi Kanalizasyon Hattı Yapım İşi'ni yerinde inceledi. Seçer, "Artık bu bölgede fosseptik ve vidanjörle atık su alma sorunu tarihe karışacak" diye konuştu.

Akdeniz İlçesi, Toroslar, Kazanlı ve Homurlu Mahallesi Kanalizasyon Hattı Yapım İşi kapsamında Anadolu Mahallesi mevkiinde incelemelerini gerçekleştiren Seçer, MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratlarından çalışmalara ilişkin detaylı bilgi aldı.

"Bu bölgenin atık sularını artık, daha temiz ve çevreye duyarlı olan kanalizasyon sistemiyle almış olacağız"

Seçer incelemenin ardından projenin detaylarına ilişkin bilgi vererek, "Toplamda 55 kilometrelik bir hat döşüyoruz ve bunun 45 kilometresini tamamladık. Kanalizasyon hatlarını buradan Karaduvar'daki merkez atıksu arıtma tesisine bağlıyoruz. Atık su arıtma tesisimizde de önemli bir çalışmayı başlatıyoruz. 2. kademe atık su arıtma tesisimizin imalatına da yakında başlıyoruz. Artık bu bölgede fosseptik ve vidanjörle atık su alma sorunu tarihe karışacak. Bu bölgenin atık sularını artık, daha temiz ve çevreye duyarlı olan kanalizasyon sistemiyle almış olacağız" dedi.

Altyapı sorununu çözen projenin yaklaşık yüzde 75'i tamamlandı

Toroslar, Kazanlı ve Homurlu sakinlerine kaliteli, modern ve çevre dostu olan kanalizasyon altyapısına kavuşturmak için yürütülen çalışmalar, kronikleşmiş sorunlara kalıcı çözüm üretme hedefiyle tamamlanıyor. Kentin kronikleşmiş sorunlarına kalıcı çözümler üreten MESKİ, söz konusu yapım işi kapsamında muhtelif çaplarda yaklaşık 55 kilometre kanalizasyon hattı inşa ediyor.

Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında ihale edilen projenin finansmanı için İller Bankası aracılığıyla Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından 9,8 milyon euro hibe sağlanıyor. 45 kilometrelik kanalizasyon hattını kurarak projenin yaklaşık yüzde 75'ini tamamlayan MESKİ, kısa zamanda projeyi sona erdirmeyi hedefliyor.

Akdeniz ilçesi Toroslar, Kazanlı ve Homurlu mahallelerinde bölge sakinlerini konfora kavuşturacak proje büyük ölçüde tamamlanırken, çevre mahallelerin talepleri üzerine kapsam genişletme çalışmaları da devam ediyor.