Mersin'de Kaplumbağa Yavruları Denize Kavuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin'de Kaplumbağa Yavruları Denize Kavuşuyor

Mersin\'de Kaplumbağa Yavruları Denize Kavuşuyor
22.08.2025 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mezitli'de yeşil deniz kaplumbağası yavruları denizle buluşuyor, koruma çalışmaları sürüyor.

Mersin'in Mezitli ilçesinde yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları denizle buluşmaya devam ediyor.

Anaç kaplumbağaların, mayıs ayından itibaren Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'ndaki kumsala yaptığı yuvalarda kuluçka dönemini tamamlayan yavruların yumurtadan çıkışları sürüyor.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Mahmut Ergene ve MEÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencileri gözetimindeki yavrular, kumsaldaki yolculuklarının ardından denize ulaştı.

Mahmut Ergene, gazetecilere, Mersin'in deniz kaplumbağaları için önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Kentin kaplumbağa popülasyonuna önemli katkı sunduğunu belirten Ergene, mayıs ve haziran aylarında yumurtlayan anaç deniz kaplumbağalarının yavrularının yuvalarından çıkışının devam ettiğini vurguladı.

Yavru çıkışlarının yoğun olduğunu anlatan Ergene, "Eylül ayının sonuna kadar yavru çıkışlarının olacağını bekliyoruz. Şu sıralar anaç kaplumbağaların çıkışları durdu. Ağustos sonuna kadar belki birkaç yuva daha olabilir ama yavru çıkışlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl Davultepe kumsalında 250 yuva bulunuyor. Gün geçtikçe yuva sayısı artış göstermekte. Bunu, yıllardır gerçekleştirdiğimiz koruma çalışmalarının bir meyvesi olarak görmekteyiz." diye konuştu.

"Yuvanın içerisinden ayakkabı çıktı"

Ergene, Davultepe kumsalında kirlilik yükünün fazla olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biraz önce yuvanın içerisinden ayakkabı çıktı. Plastik şişeler, metal kutular ve çok sayıda katı atıkla karşılaşıyoruz. 100. Yıl Tabiat Parkı beton blokların arasında sıkışmış saklı cennet gibi. Uydu görüntüsünden tabiat parkına baktığımız zaman şehrin merkezinde kalmış resmen akciğer görevi yapan bir organ gibi, yeşiliyle ve mavisiyle işlevini yerine getiren doğal bir alan."

Bu alanı kullanan vatandaşlardan kaplumbağa yuvalarına karşı duyarlı olmasını isteyen Ergene, yavru çıkışları sırasında da hayvanların rahatsız edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Mersin Üniversitesi, Yerel Haberler, Kaplumbağa, Hayvanlar, Davultepe, Mezitli, mersin, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Kaplumbağa Yavruları Denize Kavuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Nijerya’da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti Nijerya'da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti
Baba Güran, Narin’in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu Baba Güran, Narin'in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit’ten dikkat çeken hamle Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit'ten dikkat çeken hamle

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 10:56:30. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Kaplumbağa Yavruları Denize Kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.