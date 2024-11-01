Mersin'de Kasım Denizi Keyfi

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Yazı bitmeyen şehir Mersin: Kasım'da deniz keyfi

Ülke genelinde bir çok kentte soğuk hava etkili olurken Mersin yazdan kalma günleri yaşıyor, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde olan Kızkalesi'ne gelenler ise 26 derecelerde olan deniz suyu ile kumsalın tadını çıkarıyor

MERSİN - Ülke genelinde bir çok kentte soğuk hava etkili olurken Mersin yazdan kalma günleri yaşıyor. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde olan Kızkalesi'nde ise deniz ve hava sıcaklığının 26 derecelerde olmasını fırsat bilenler suyun tadını çıkarıyor.

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de hava sıcaklığı 26 derecelerde seyrediyor. Sezonun sona ermesine rağmen sıcak havanın devam etmesiyle sakinliği sevenler denize girmeyi sürdürüyor. Özellikle Erdemli ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesindeki Kızkalesi'ni tercih edenler, hem kumsalın hem de 26 dere sıcaklığı olan denizin tadını çıkarıyor. Tatilciler, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Van ve Rize gibi şehirlerin eksi 7 ile 10 dereceyi gördüğünü, Mersin'de ise neredeyse yaz havasının hakim olduğunu kaydetti.

"Deniz çok güzel"

Çanakkale Gökçeada'dan tatil için Mersin'e geldiğini belirten Ferhat Akmugan," Denizi sıcak buldum. Bizim Gökçeada'da Haziran, Temmuz'da da böyle su bulamazsınız. Kasım ayındayız, ona rağmen güneşin yakıcılığı devam ediyor. Denize girenlerde var bizde ailece geldik girdik. Burada hava sıcaklığı 25-26 derece, Van, Iğdır, Ağrı şuanda eksi derecelerde, kar yağdığı da görüldü "dedi.

Batman'dan tatil için gelen ve memleketlerinin soğuduğunu, kışın geldiğini aktaran Kenan Daday ise "Bizde gezelim denize girelim diye geldik. Şuanda çok güzel" diye konuştu.

"Kasım ayrıcalıklı bir ay hem sakin hem de fiyatlar uygun"

Türkiye'nin bir çok noktasında havaların soğuduğunu ve yağışlı olduğuna değinen Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop da," Mersin ve Kızkalesi olarak sıcak bir aydayız. Müthiş bir denizimiz var, insanlar denize giriyor. Ben herkesi Mersin'in güzel ve mavinin en yoğun olduğu noktaya bekliyorum. Kasım ayrıcalıklı bir ay hem sakin hem de fiyatlar uygun. Her kesime hitap edecek konaklama tesisler mevcut. Kasım ayı sonuna kadar bu sıcaklığın devam etmesini bekliyoruz. Deniz çok geç soğuyor. Nedense herkes Temmuz ve Ağustos aylarına tatil yapıyor, oysaki Eylül, Ekim ve Kasım ayı sonuna kadar rahatlıkla denize girilebiliyor. Kızkalesi'nin deniz de böyle bir deniz. Şuanda 26 derece deniz, Kasım'ın sonuna kadar 24 derece oluyor" ifadelerini kullandı.

Öztop, ayrıca Uluslararası Çukurova Havalimanı ve yapımı süren otoyol projesiyle Mersin ve Kızkalesi turizminin istenilen noktaya geleceğini de sözlerine ekledi.