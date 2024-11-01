Mersin'de Kasım Denizi Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Kasım Denizi Keyfi

Geniş Video İzle

Mersin'de sıcak hava etkisini sürdürüyor, Kızkalesi'nde deniz keyfi 26 dereceyi buldu.

01.11.2024 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yazı bitmeyen şehir Mersin: Kasım'da deniz keyfi

Ülke genelinde bir çok kentte soğuk hava etkili olurken Mersin yazdan kalma günleri yaşıyor, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde olan Kızkalesi'ne gelenler ise 26 derecelerde olan deniz suyu ile kumsalın tadını çıkarıyor

MERSİN - Ülke genelinde bir çok kentte soğuk hava etkili olurken Mersin yazdan kalma günleri yaşıyor. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde olan Kızkalesi'nde ise deniz ve hava sıcaklığının 26 derecelerde olmasını fırsat bilenler suyun tadını çıkarıyor.

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de hava sıcaklığı 26 derecelerde seyrediyor. Sezonun sona ermesine rağmen sıcak havanın devam etmesiyle sakinliği sevenler denize girmeyi sürdürüyor. Özellikle Erdemli ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesindeki Kızkalesi'ni tercih edenler, hem kumsalın hem de 26 dere sıcaklığı olan denizin tadını çıkarıyor. Tatilciler, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Van ve Rize gibi şehirlerin eksi 7 ile 10 dereceyi gördüğünü, Mersin'de ise neredeyse yaz havasının hakim olduğunu kaydetti.

"Deniz çok güzel"

Çanakkale Gökçeada'dan tatil için Mersin'e geldiğini belirten Ferhat Akmugan," Denizi sıcak buldum. Bizim Gökçeada'da Haziran, Temmuz'da da böyle su bulamazsınız. Kasım ayındayız, ona rağmen güneşin yakıcılığı devam ediyor. Denize girenlerde var bizde ailece geldik girdik. Burada hava sıcaklığı 25-26 derece, Van, Iğdır, Ağrı şuanda eksi derecelerde, kar yağdığı da görüldü "dedi.

Batman'dan tatil için gelen ve memleketlerinin soğuduğunu, kışın geldiğini aktaran Kenan Daday ise "Bizde gezelim denize girelim diye geldik. Şuanda çok güzel" diye konuştu.

"Kasım ayrıcalıklı bir ay hem sakin hem de fiyatlar uygun"

Türkiye'nin bir çok noktasında havaların soğuduğunu ve yağışlı olduğuna değinen Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop da," Mersin ve Kızkalesi olarak sıcak bir aydayız. Müthiş bir denizimiz var, insanlar denize giriyor. Ben herkesi Mersin'in güzel ve mavinin en yoğun olduğu noktaya bekliyorum. Kasım ayrıcalıklı bir ay hem sakin hem de fiyatlar uygun. Her kesime hitap edecek konaklama tesisler mevcut. Kasım ayı sonuna kadar bu sıcaklığın devam etmesini bekliyoruz. Deniz çok geç soğuyor. Nedense herkes Temmuz ve Ağustos aylarına tatil yapıyor, oysaki Eylül, Ekim ve Kasım ayı sonuna kadar rahatlıkla denize girilebiliyor. Kızkalesi'nin deniz de böyle bir deniz. Şuanda 26 derece deniz, Kasım'ın sonuna kadar 24 derece oluyor" ifadelerini kullandı.

Öztop, ayrıca Uluslararası Çukurova Havalimanı ve yapımı süren otoyol projesiyle Mersin ve Kızkalesi turizminin istenilen noktaya geleceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kızkalesi, Türkiye, Kültür, Mersin, Turizm, Güncel, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Kasım Denizi Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:02 İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e yükseldi İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
23:05 Chelsea’li Enzo Fernandez’in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi Chelsea'li Enzo Fernandez'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
22:07 Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF’nin kapısına dayandı Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı
21:55 Samsun’da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:27 Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 15:34:21. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Kasım Denizi Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.