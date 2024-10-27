Mersin'de Kavga: Sürücü Aracını Üzerlerine Sürdü

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Mersin sahilinde, cipini kavga ettiği kişilerin üzerine süren sürücü ve olayda bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Bu sırada S.A, kullandığı plakası öğrenilemeyen cipini kavga ettiği kişilerin üzerine sürdü.

Olayda aracın çarptığı, ismi öğrenilemeyen genç ve M.Ö'nün tabancayla ateş ettiği kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri sürücü S.A. ile M.Ö'yü gözaltına aldı.

Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.