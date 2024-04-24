Mersin\'de kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Taşpınar'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde kaybolduğu değerlendirilen Taşpınar'ın bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

AFAD ve AKUT Mersin personellerinin katıldığı arama çalışmalarında dron ve jandarma iz takip köpeği de kullanılıyor.