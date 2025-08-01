Mersin'de keman sanatçısı Laçin'in ölümüyle ilgili tutuklanan sürücü yargılanıyor - Son Dakika
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Mersin'de keman sanatçısı Laçin'in ölümüyle ilgili tutuklanan sürücü yargılanıyor

01.08.2025 12:53
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Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücünün ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına başlandı.

Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücünün ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına başlandı.

Mersin 17. Asliye Ceza Mahkemesinin, dosyanın "kasten öldürme" suçu kapsamında kalıp kalmayacağı hususuna ilişkin delillerin takdiri ve tartışılması dolayısıyla gönderilmesine karar verdiği Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık İ.H.Ç (27), Akyol'un annesi Övül ve babası Mahmut Akyol ile taraf avukatları katıldı.

Sanık İ.H.Ç. savunmasında, olay günü yaşananları anlatarak, "Bulvarda sol şeritte seyir halindeydim. Koltuk değnekli yaya birden önüme çıktı ve kaza oldu. Ortalama 60 kilometre hızla gidiyordum. Sağ şeritte duran aracı görmedim." dedi.

Kaza sırasında selektör yaptığını hatırlamadığını öne süren İ.H.Ç, "Yaya geçidini fark edemedim. Yayaya çarptıktan sonra frene bastım. Kazadan sonra ambulansı aradım ve gelene kadar yayanın başında bekledim. Böyle bir kaza olduğu için üzgünüm, pişmanım." ifadelerini kullandı.

Anne Övül Akyol, sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Baba Mahmut Akyol da yaşadıklarını anlatmanın mümkün olmadığını dile getirerek, "Tarifi olmayan büyük bir acının içindeyiz. Hiçbir babanın yaşamasını istemediğim bir olay. Olay günü kızımızın arkadaşı arayıp 'Kötü bir şey oldu. Kaza oldu, gelmeniz lazım' dedi. Ben de ambulanstan önce gittim. Refüjde iki büklüm yatan bir çocuk gördüm. Nefes almıyordu. Kızımızın can verdiğine şahit oldum. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Yaya geçidinde duran aracın sürücüsü tanık olarak dinlendi

Duruşmada, kaza anında yaya geçidinde vatandaşlara yol vermek için bekleyen aracın sürücüsü B.B. tanık olarak dinlendi.

Kaza sırasında yaşananları anlatan B.B, "Sahil yolunda seyir halindeyken yaya geçidinde çocukları görünce durdum. Önümden iki yaya geçtiği sırada sol şeritten gelen araç çocuğa çarptı. Tahminen 90 kilometre hızla gidiyordu. Yaklaşık 10 metre ileriye savruldu. Araçtan inip yanlarına koştum." dedi.

Laçin'in yanında olan arkadaşı A.U. da tanık olarak verdiği ifadede, yaya geçidinde bekledikleri sırada duran araca güvenerek karşıya geçmeye çalıştıklarını, sonrasında sol şeritten hızla gelen aracın Laçin'e çarptığını anlattı.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, kaza yerinde keşif yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta arkadaşıyla karşıya geçmeye çalışırken İ.H.Ç'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat'ta hayatını kaybetmiş, genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlanmıştı.

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri altında tutulan sürücü İ.H.Ç, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınmış ve "taksirle öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı ve Mersin Devlet Opera ve Balesinin çok sayıda konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye keman gönderdiği Akyol, 2016'da Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda da ikincilik ödülü almıştı.

Laçin Akyol'un ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü hakkında "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 9 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Mersin 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Davanın ilk duruşmasında, dosyanın "kasten öldürme" suçu kapsamında kalıp kalmayacağı hususuna ilişkin delillerin takdiri ve tartışılması dolayısıyla dosya Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de keman sanatçısı Laçin'in ölümüyle ilgili tutuklanan sürücü yargılanıyor - Son Dakika

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