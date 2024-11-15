Mersin'de Kırsal Mahalle Buluşmaları Gelişiyor - Son Dakika
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Mersin'de Kırsal Mahalle Buluşmaları Gelişiyor

Mersin\'de Kırsal Mahalle Buluşmaları Gelişiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kırsal Mahalle Buluşmaları, Turunçlu Mahallesi'nde üretici kadınların el emeği ürünlerini tanıtıp satış yapmalarına olanak tanıdı. Etkinlikte katılımcılar, yerel ürünlerin tadını çıkarırken, sosyalleşme fırsatı buldu.

15.11.2024 09:19  Güncelleme: 09:21
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen "Kırsal Mahalle Buluşmaları"nın yeni noktası, Yenişehir ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi oldu. Mersin merkez ilçeler ile Tarsus'tan vatandaşların katılım sağladığı programda, bölgedeki üretici kadınlar kendi yetiştirdikleri ve el emeği ürünlerinin satışını yaptı.

Kırsal Mahalle Buluşmaları'nda, merkezdeki vatandaşlarla kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar bir araya geliyor. Merkezden gelen misafirler, üretici kadınların bölgeye has ürettiği ürünlerden satın alarak hem katkıda bulunuyor hem sosyalleşiyor hem de kentin farklı mahallelerini tanımış oluyor. Mersin merkezdeki mahalleler ile Tarsus'tan kadınların da katıldığı programda; Turunçlu Mahallesi'ndeki üretici kadınlar, Büyükşehir'in kurduğu stantlarda bölgeye özgü nar, nar ekşisi, sirke, zeytin, zeytinyağı ve baharat gibi ürünlerin satışını yaptı.

Vatandaşlar alışverişlerinin ardından, türküler eşliğinde halay çekti. Ekipler ayrıca çocuklar için de boyama etkinlikleri gerçekleştirerek, pamuk şekeri ikram etti.

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Gülcan Çelik, Kırsal Mahalle Buluşmaları'nı değerlendirerek, "Kadınlar açısından çok güzel bir program yapılıyor. Biz de genelde mahalle sakini olarak hepsine katılmaya çalışıyoruz. Köylüye de destek olunuyor. Bu yüzden çok önemli bir proje. Bu projeye devam edilmesi de çok önemli" dedi.

Kendi mahalle sakinlerinin de etkinlikleri merakla beklediğini söyleyen Muhtar Çelik, "Beni arayıp, 'Muhtarım köyde etkinlik var mı, gidelim de köy ürünleri alalım' diyen çok insan var. Bu insanlar ne kadar şehre gelip, orada belirli yerlerde stant açsalar da, buraya gelip yerinde almaları daha önemli" diye konuştu.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ise şunları söyledi:

-Salise Söyler: "Bu etkinlik çok güzel. Nar ekşisi var, nar ve narenciye var. Merkezden kadınlar geldi. Biz de onlara ürünlerimizi satıyoruz. Güzel, eğlenceli geçiyor. Başkanımız Vahap Seçer bize çok destek oluyor. Ürünleri gelen misafirlere satıyoruz. Ailemize katkısı oluyor."

- Meryem Demir: "Yetiştirdiğimiz narları, limonları getirdik, ürünlerimizi satıyoruz. Kekik suyumuz, nar ekşimiz, salçamız var. Onları satıyoruz. Böyle sosyalleşmek, birbirimizle kaynaşmak da çok güzel. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz."

-Hatice Oğuz, "Ürünlerimizi tanıtıyoruz. Nar ekşimiz, zeytinyağımız, baharatlarımız hepsi kendi el emeğimiz. Hepsi doğal ürünler. Hem eğleniyoruz hem de satışımızı yapıyoruz. Vahap Başkanımız her zaman köylünün yanında, her zaman destek çıkıyor."

-Nihal Şahinoğlu: "Vahap Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Her zaman katılıyorum, çok güzel geçiyor. Biz kadınlar için çok iyi bir etkinlik."

-Zekiye Yolbüken: "Bu etkinliklerin amacı çok güzel. Bilhassa evde oturan kadınlar için… Kadınlar kendilerini eve kapatmışlar, dışarı çıkamıyorlardı. Bu etkinlik onlara ilaç gibi geliyor. Sürekli gelmek istiyorlar. Biz de çok memnunuz. Her etkinliğe katılıyor ve her gittiğimiz köyde alışveriş yapıyoruz."

-Mukaddes Demir: "Her gittiğimiz yerde alışveriş yapıyoruz. Ürünler çok güzel,  tavsiye ederiz. Başkanımız da hem üreticilere hem bizlere çok özen gösteriyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Kırsal Mahalle Buluşmaları Gelişiyor - Son Dakika

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