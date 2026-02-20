Mersin'de Köprüde Çökme Olayı - Son Dakika
Mersin'de Köprüde Çökme Olayı

Mersin\'de Köprüde Çökme Olayı
20.02.2026 00:19
Mezitli'de köprünün bir kısmında çökme meydana geldi, onarım çalışmaları başlatıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, altından derenin aktığı köprünün bir kısmında çökme meydana geldi.

Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde Mezitli Deresi'nin üstündeki köprünün bir kısmı akşam saatlerinde çöktü.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de köprüde onarım çalışması başlattı.

İş makineleri desteğiyle yürütülen çalışmalarda yol ve köprüde güçlendirme yapılıyor.

Trafiğe kapatılan yolda araç geçişine izin verilmiyor.

Çökme nedeniyle oyuk oluşan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ulaşıma açılacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Mezitli, Mersin, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Köprüde Çökme Olayı - Son Dakika

SON DAKİKA: Mersin'de Köprüde Çökme Olayı - Son Dakika
