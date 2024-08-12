Mersin'de 'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinliği büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Mersin'de 'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinliği büyük ilgi gördü

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen 'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinliği, Ulaş ve Sağlıklı mahallelerinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çocuklar müzik eşliğinde eğlendi, ikramlıklar ve hediyeler dağıtıldı.

12.08.2024 10:31  Güncelleme: 11:43
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Tarsus Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinliği, ilçeye bağlı Ulaş ve Sağlıklı mahallelerinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Ulaş Mahallesi'nde meydanda, Sağlıklı Mahallesi'nde ise okul bahçesinde düzenlenen programlarda coşku en üst seviyeye çıktı. İkramlıkların ve çeşitli hediyelerin de dağıtıldığı etkinliklerde çocuklar, müzik eşliğinde doyasıya eğlenme şansı buldular.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde de etkinliklerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Tarsus Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinliği, ilçeye bağlı Ulaş ve Sağlıklı mahallelerinde büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Ulaş Mahallesi'nde meydanda, Sağlıklı Mahallesi'nde ise okul bahçesinde düzenlenen programlarda vatandaşlar, keyifli anlar yaşadı.

Etkinliklere Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Uyan, Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürü Soner Yetgin, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Harun Doğan, muhtarlar, mahalle sakinleri ve çok sayıda çocuk katıldı.

Hareketli müzik eşliğinde başlayan programlarda sandalye kapma, halat çekme, yüz boyama ve diğer geleneksel oyunlar oynanırken, drama atölye çalışması da düzenlendi. Etkinliklerde çocuklara ikramlıklar dağıtılırken, çeşitli hediyeler de verildi. Ayrıca üstü açık otobüste müzik eşliğinde mahalle içerisinde tur atıldı.

"Çocuklarımızın eğlenebilmesi için güzel bir etkinlik düzenlendi"

Ulaş Mahallesi Muhtarı Mahperiye Apaydın, etkinliğe ev sahibi yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını kaydederek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi, 'Köy Bizim Şenlik Bizim' adı altında bir program hazırladılar. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bu sıcak yaz günlerinde çocuklarımızın eğlenebilmesi için böyle bir ortam kuruldu. Mahallem ve kendi adıma, Vahap Başkanıma ve Ali Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Bu tür etkinlikler çocuklar için de, bizler için de çok faydalı"

Sağlıklı Mahallesi Muhtarı Yasin Kahraman ise mahallelerinde üçüncü kez şenlik düzenlendiğini vurgulayarak, "Bu etkinlikler için Vahap Başkanımıza ve Ali Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin elbette ki çocuklar için, bizler için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Devamını da diliyorum" diye konuştu.

Etkinlikler, vatandaşların beğenisini kazandı

Şenlikte arkadaşlarıyla doyasıya eğlenme şansı bulduklarını söyleyen küçüklerden Fatma Alaca, "Etkinlikler çok güzeldi, beğendim. Bir daha olmasını dilerim. Halat çektik, yüz boyama yaptık, sonra sandalye kapmaca oynadık" ifadelerini kullandı.

Çocuğunu programa getiren annelerden Nefise Turan ise "Çocuklar çok eğlenceli bir zaman geçirdiler. Tatil boyunca zaten sürekli evdeydiler ve sıkılıyorlardı. Burada eğlenme fırsatı buldular. Büyükşehir Belediyemize ve Tarsus Belediyemize çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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