Mersin'de LGS ve YKS Kursları için Ön Kayıt Başvuruları Başladı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kursları için ön kayıt başvuruları başladı. Başvurular, 11 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde LGS ile YKS kursları için 28 Mayıs'ta başlayan ön kayıt başvuruları, 11 Temmuz'a kadar sürecek.

Bugüne kadar binlerce öğrencinin sınavlara hazırlandığı 11 YKS ve 21 LGS kurs merkezinde öğrenciler hem eğitim hem de sosyal alanlarda destekleniyor. Tarsus'tan Anamur'a kadar faaliyet gösteren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde; YKS kursları 11 ve 12. sınıf öğrencilerini kapsarken, LGS kurslarına 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri başvuruda bulunabiliyor.

Kurs hizmetlerinin yanı sıra rehberlik, aile ziyaretleri, etüt çalışmaları, motivasyon seminerleri gibi pek çok alanda hizmet veren Büyükşehir, yeni eğitim öğretim döneminde de öğrencileri bekliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Halkkent Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde görev yapan Rehber Öğretmen Jiyan Akbalık, "21 LGS, 11 YKS Kurs Merkezimizde ön kayıt başvurularımız başladı. YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin internet sayfası ya da Teksin uygulaması üzerinden sistemde gerekli evrakları yükleyip başvurularını online olarak yapabilirler. LGS Kurs Merkezleri'mize ön kayıt yapmak isteyen öğrencilerimiz ise Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin internet sayfasından ya da Teksin uygulamasından gerekli evrakları öğrenip, en yakın Kurs Merkezleri'ne evraklarını şahsen götürüp ön kayıt yapabilirler" dedi.

Ön kayıtların 11 Temmuz'a kadar devam edeceğini sözlerine ekleyen Akbalık, "Ön kayıtlarımızın tamamlanmasıyla kesin kayıt sonuçları, kısa mesaj yoluyla bildirilecektir" diye konuştu.