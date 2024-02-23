Mersin\'de Limon Hasadında Kadınlar Görev Alıyor

Hasattan paketlemeye her alan da kadınlar mesaide
Türkiye'nin limon başkenti konumunda olan ve 60 ülkeye ihracatı yapılan Mersin'in Erdemli ilçesinde 'Kütdiken ve Lamas' limonunda hasat devam ederken, çalışanların yüzde 70'ini kadınlar oluşturuyor
MERSİN - Türkiye'nin limon üretiminde merkez haline gelen Mersin'in Erdemli ilçesinde 'Kütdiken ve Lamas' limonunda hasat devam ederken, kadınlar her aşamada görev alıyor. Hasattan, paketlemeye kadar süreçte yüzlerce kadın mesai yapıyor.
Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de limon hasadı devam ediyor. Limon üretiminin başkenti olarak bilinen Erdemli'de de "Kütdiken ve Lamas" cinsinde hasat bir taraftan hasat yapılıyor, diğer taraftan boylarına göre ayrılıp paketlenerek yazın tüketilmesi için soğuk hava depolarına sevki yapılıyor. Bu işler de ise erkeklerden çok kadınlar çalışıyor. Yüzde 70'i kadından oluşan işçiler, hem bahçeler de hasat yapıyor hem de ayrıştırma, sarma ve paketleme işlemlerinde görev alıyor. Kadınların seri ve özenli olarak paketlediği limonlar daha sonra Mersin ve Nevşehir'de soğuk hava depolarına gönderiliyor. Türkiye'nin dışında 60 ülkeye ihracatı olan limon, bölge halkının geçim kaynağı olarak biliniyor.
Kadınlar ekmek parasını limondan kazanıyor
Hasattan sonra ayrıştırma işlemlerini yaptıklarını belirten kadın işçilerden Zeynep Dinç, daha sonra depolara gönderdiklerini söyledi.
Bölgenin tescilli ürünü Lamas dikenli limonunu boy boy ayırdıklarına dikkat çeken Ayşe Demir ise kendilerinin de burada ekmek paralarını kazandıklarını kaydetti.
Seçilen limonların piyasaya gönderilmesi için paketleme aşamasında görev alan kadınlardan Ayşe Özdemir de "Burada ıskartalarını ayırıyoruz. Daha sonra ihracat için paketleme yapıyoruz"dedi.
Limon işçisi olarak çalışanlardan Havan Turan," Genel de limonda çalışıyoruz. Başka fabrikalarda da mandalina, portakal gibi narenciye işlerini de yapıyoruz"diye konuştu.
Bölgenin limonun başkenti olduğuna değinen üretici ve işletme sahibi Erdoğan Yaşar," Limonun ülkemize döviz, bölgede çalışanlarımıza da gelir getirisi var. Limonlarımızı kesildikten sonra hem Mersin'de hem de Ürgüp'de soğuk havalarda depolanıyor. Bu sayede limonlar 7-8 ay dayanıyor. Aralık-Ocak ayında başlayan limonun hasadı Mart'ın sonu veya Nisan'ın başında bitiyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Limon Hasadında Kadınlar Görev Alıyor - Son Dakika
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