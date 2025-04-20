Mersin'de Lojistik ve Taşımacılık Fuarı Gerçekleşti

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CNR Lojistik ve Taşımacılık Fuarı'nı ziyaret etti. Seçer, stantları tek tek gezerek firma yetkilileri ile sohbet etti.

Seçer, CNR Lojistik ve Taşımacılık Fuarı'nı ziyaret etti. Seçer'e fuar ziyareti esnasında, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ile CNR yetkilileri eşlik etti. Seçer, fuar kapsamında açılan stantları tek tek gezerek, firma yetkilileri ile sohbet etti.

IRU, UTİKAD, UND, LODER ve LOJİDER gibi sektörde öncü kuruluşlar ile Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası ve Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğinin destekleriyle düzenlenen fuar; yeni iş ortaklıkları kurmayı, ticaret hacmini büyütmeyi ve sektördeki inovasyonları yerinde görmeyi sağladı.

Fuar ayrıca küresel lojistik trendlerini, tedarik zinciri yönetimindeki yenilikleri ve dijital dönüşüm çözümlerini tek bir çatı altında topladı.

Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden binlerce sektör profesyoneli fuarı ziyaret etti.

Fuar süresince düzenlenen B2B iş görüşmeleriyle, yeni iş bağlantıları ve uzun vadeli işbirlikleri için fırsatlar sunuldu.

Fuarda; taşımacılık ve lojistik hizmetleri, depolama çözümleri, bilişim sistemleri, enerji ve taşımacılık ekipmanları, güvenlik ve siber çözümler, tedarik zinciri yönetimi gibi geniş bir yelpazede ürün ve hizmetler sergilendi.

Fuar ile eş zamanlı olarak bu yıl ilk kez Çukurova'nın en büyük Lojistik Zirvesi de düzenlendi. Zirvede sektördeki yenilikler, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve yeni iş modelleri gibi konular ele alındı.