Mersin'de Mevlit Kandili Kutlaması: 32 Camide Kandil Simidi Dağıtıldı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde eş zamanlı dağıtım yapan ekipler, 4 merkez ilçe başta olmak üzere; Tarsus, Erdemli, Silifke, Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur'da 32 cami önünde vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde üretilen, özenle tek tek paketlenip kutulara konan kandil simitleri kentin farklı noktalarında kurulan stantlarda vatandaşlarla buluşturuldu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde eş zamanlı dağıtım yapan ekipler, 4 merkez ilçe başta olmak üzere; Tarsus, Erdemli, Silifke, Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur'da 32 cami önünde kandil simidi ikram etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sevgi ve selamlarını ileterek dağıtım yapan ekipler, vatandaşların kandilini kutladı. Vatandaşlar da, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin sembolü olan kandillerde de kendilerini düşünen ve yanında olan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.

"Bu kandilde de Büyükşehir olarak, 13 ilçede eş zamanlı kandil simidi dağıtıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Uzmanı Yusuf Yazgı, "Bu yıl, Büyükşehir Belediyesi olarak kentin 4 merkezi noktasında ve 13 ilçede bulunan 32 cami önünde dağıtım gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız; bu manevi gecede halkımızla bir araya gelmek, dayanışma ve birlik duygusunu güçlendirmek. Bu vesileyle tüm Mersin halkının Mevlid Kandil'ini en içten dileklerimizle kutluyor, bu özel gecenin huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz" dedi.

Vatandaşlar, hizmete ilişkin şunları söyledi:

-Bülent Pekpak: "Örf ve adetlerimiz unutturulmasın. Böyle şeyler çok büyük gönül kazandırır. Ben ömrümde daha önce hiç böyle bir şey yemedim. İlk defa yiyorum ama böyle şeyleri gördüğüm zaman gurur duyuyorum. Başkanımız Vahap Seçer'e ve emeği geçen herkese bizi düşündükleri için teşekkür ediyorum."

-Fidan Ateş: "Çok güzel oldu. Bizim oyumuz her zaman Başkan Vahap Seçer'e. İyi günümüzde de kötü günümüzde de hep yanımızda."