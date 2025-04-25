Mersin'in Anamur ilçesinde bir kişiyi darbedip motosikletini gasbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, E.V. motosikletiyle seyir halindeki M.O'nun yolunu keserek kendisini İskele Mahallesi'ne götürmesini istedi.
E.V. teklifini kabul etmeyene M.O'yu darbederek motosikletini alıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan M.O'nun ayakta tedavisi yapıldı.
Yapılan çalışmalar sonucu E.V. gasbettiği motosikletle İskele Mahallesi'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından E.V. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Motosiklet Gasbı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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