Mersin'de Muhtarlara Yönelik Afet Farkındalık Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de Muhtarlara Yönelik Afet Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 'Muhtarlara Yönelik Afet Farkındalık Eğitimi' ile muhtarlar, afet bilinci, güvenli toplanma alanları, tahliye planları ve temel ilk yardım konularında bilgilendirildi.

05.11.2024 10:29  Güncelleme: 11:29
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde 'Muhtarlara Yönelik Afet Farkındalık Eğitimi' düzenlendi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin de yer aldığı eğitimde, muhtarların afet alanındaki rolü, güvenli toplanma alanları, tahliye planları, afet bilinci ve temel ilk yardım konularında bilgiler aktarıldı.

Mercan 100'üncü Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde düzenlenen eğitim programında; Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, Afet Eğitmeni Aziz Doğan ve Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi'nde görev yapan Dr. Serhat Kandemir sunum yaptı.

"Afetler konusunda bilincin artırılması ve gerekli önlemlerin alınması çok önemli"

Sunumunda, afete dönüşen olayların yönetilmesi ve sonucunda oluşan maddi manevi zararların azaltılması noktasında yapılması gerekenlerin bilinmesi gerektiğini ifade eden Afet İşleri Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, şöyle konuştu:

"Afetler konusunda bilincin artırılması ve afet öncesinde gerekli önlemlerin alınması çok önemli. Bu konu sadece bir kurumun, organizasyonun ya da vatandaşların tek başına yapabileceği bir şey değil. Bu konu merkezi hükümetiyle, büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle, STK'larla, özel sektörüyle, vatandaşıyla ve en nihayetiyle muhtarlarla birlikte herkesin ucundan tutarak, afete dönüşecek olayların zararlarını azaltacağı ya da afet anındaki zararların minimuma indirileceği çalışmaların yapılacağı bir iş. Bu noktada muhtarlarımıza da ciddi görevler düşüyor.

Kentimizdeki muhtarların hepsine ulaşmak istiyoruz. Muhtarlar hem yerel yönetimler, hem de merkezi idare ile vatandaşlar arasında köprü görevi görüyor. Özellikle afet durumlarında onların yapacağı önderlik, oluşabilecek zararları en aza indirme noktasında çok önemli. Teknik konularla ilgili çalışmaları biz zaten AFAD İl Müdürlüğü ve AKUT'la yapıyoruz. Afetler konusunda böyle kurumsal iş birlikleri olmazsa, tek başına yapılacak bir iş değil."

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi'nde görev yapan Dr. Serhat Kandemir ise acil her durumda olduğu gibi, afet olaylarında da temel ilk yardımın çok önemli olduğunu belirterek, bu konuda asgari 10-12 saatlik bir eğitimin şart olduğunu kaydetti ve katılımcılara temel ilk yardımın neler olduğunu ana hatlarıyla anlattı.

"Eğitimlerimizin en temelinde de muhtarlarımız var"

Afet Eğitmeni Aziz Doğan da afete dönük olaylar hakkında bilgi vererek, Mersin'in afetselliğinin özellikle sel ve toprak kayması olduğunu belirtti. Deprem olduğunda muhtarların kime, nerede ve ne şekilde destek olacaklarının çok önemli olduğunu anlatan Doğan, afet öncesi yapılması gereken aile planının önemine de vurgu yaptı. 'Çök-kapan-tutun' hareketini uygulamalı olarak gösteren Doğan, "Depremde, toplanma ve barınma alanları büyük önem taşımaktadır. Bu iş ve işlemlerin, eğitimlerimizin en temelinde de muhtarlarımız var" dedi.

Eğitimlere katılan muhtarlar ise bilinçlenme açısından bu tür etkinliklerin çok faydalı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

-Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar: "Muhtarlar bu konuda kilit rol oynuyorlar. 2017 yılında bizim kendi muhtarlık bünyemizde gönüllülerle kurmuş olduğumuz bir arama kurtarma ekibimiz var. Mersin Arama Kurtarma adını alan ekibimiz, STK haline geldi. Eski yapıda olan bir muhtarlık binamızı da, şu an bir istasyon haline getirdik. Burada, elzem olan tüm malzemeleri bulunduruyoruz. Çünkü 6 Şubat'ta yaşadığımız sorunları, aynı şekilde yaşamak istemiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyemizi rol model alan muhtarlığımızda da bunu yapmaya çalışıyoruz."

-Müfide İlhan Mahallesi Muhtarı Hülya Açar: "Afetler konusunda herkesin bilinçlenmesi lazım. Çünkü deprem bölgesindeyiz. Bulunduğumuz şehir hem sele, hem de depreme meyilli. Özellikle benim mahallemdeki 4-5 sokak, dere yatağına çok yakın. Verilen bu bilgilerden sonra, yağmur suyu mazgallarının hızlı bir şekilde temizlenmesinin önemini kavradık."

- Hürriyet Mahallesi Muhtarı İsa Can Özçiçek: "Bu eğitimlerin temel amacı; insanlarımızın daha bilinçli olmasını sağlamak ve afetlere karşı daha sağlıklı bir yaklaşım sağlamak. Bu açıdan, Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnsanlar üzerinde çok büyük etkisi olacağına inandığım bu eğitimlerin devam etmesini ve mahalleler bazında yapılmasını da talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Muhtarlara Yönelik Afet Farkındalık Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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