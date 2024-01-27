Mersin\'de Narenciye Paketleme Tesisi Yangını

1) MERSİN'DE NARENCİYE PAKETLEME TESİSİNDE YANGIN

MERSİN'de narenciye paketleme tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tarsus- Mersin Karayolu Bağlarbaşı bölgesinde özel bir firmaya ait narenciye paketleme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Tesisin büyük bir kısmını kaplayan yangına müdahale ediliyor. Plastik kasaların olduğu tesiste çıkan yangınla birlikte çevreyi kara dumanlar kapladı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken tedbir amaçlı bölgeye ambulanslarla da sevk edildi.