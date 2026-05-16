Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Adanalıoğlu Sahilinde Atık Toplama Etkinliği

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, çevre bilincini artırmak amacıyla Adanalıoğlu sahilinde atık toplama etkinliği düzenlendi.

Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencileri, Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu sahilinde düzenlenen atık toplama etkinliğinde çevre temizliğine dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi personeli ve öğretmenleri eşliğinde öğrenciler, kıyı boyunca geniş bir alana yayılan atıkları toplayarak sahilin temizlenmesine katkı sundu. Etkinlikte, doğaya bırakılan plastik, cam ve çeşitli evsel atıklar toplanarak, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedeflendi. Özellikle Caretta Carettaların yuvalama alanlarından biri olan Adanalıoğlu sahilinde gerçekleştirilen temizlik çalışması ile sahil büyük oranda atıklardan arındırıldı. Öğrenciler hem çevre temizliği yaptı, hem de doğal yaşamın korunmasının önemine dikkat çekti. Etkinlikte Büyükşehir'in sağlık personeli de sahilde hazır bulundu.

SAHİL ŞERİDİNİN KORUNMASI GEREKTİĞİ VURGUSU

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, kentin temizliği için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, özellikle Mersin'in 321 kilometrelik sahil şeridinin korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Bazı sahillerin ciddi şekilde kirlendiğine dikkat çeken Halisdemir, Adanalıoğlu sahilinde Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencileriyle birlikte düzenlenen etkinlikle çevre farkındalığı oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Halisdemir, "Adanalıoğlu-Kazanlı bölgesindeki sahilimizde, öğrenci arkadaşlarımızla kısa sürede ciddi miktarda atık topladık. Hepimiz aynı coğrafyada yaşıyoruz. Temiz bir şehirde, temiz bir denizle, temiz bir sahilde yaşamak istiyoruz. Biz sadece insanları değil, denizde yaşayan birçok deniz canlısını da düşünüyoruz. İlimiz, nadir bulunan deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanlarına da ev sahipliği yapıyor. Fakat kirlenmiş bir kumsalda bu deniz canlıları yumurtalarını rahatlıkla bırakamıyor ya da yumurtalardan çıkan yavrular rahatlıkla denize gidemiyor" diye konuştu.

Halisdemir, Mersin'in deniziyle barışık bir kent olması için vatandaşlardan sahilleri temiz kullanmalarını ve atıkları çöp kutularına bırakmalarını istedi. Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürdüğünü belirten Halisdemir, çevreye gelişigüzel atılan atıkların çevreyi, havayı ve yeraltı sularını kirlettiğini, ayrıca haşere oluşumuna neden olduğunu söyledi. Düzenlenen etkinlikle kısa sürede ne kadar fazla atık toplanabildiğini göstererek, çevre konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Halisdemir, "Bugün yaptığımız faaliyet ilk ve son olmayacak. Bu gibi etkinlikleri belki onlarca defa daha yapacağız. Herkesin bilinçlenerek, çevreye duyarlı olmasını istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Etkinliğe katılan Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ise şöyle konuştu:

-Zehra Akdeniz (Öğretmen): "Blue Minds The Guardians of Oceans projesi kapsamında anlamlı bir temizlik etkinliğinde bir araya geldik. Öğrencilerimize okyanusların korunması gerektiği, temiz olması, özellikle plastik atıklardan arındırılması gerektiğiyle ilgili proje başlattık. Çok geniş kapsamlı bir proje. Adanalıoğlu sahilindeyiz ve çok mutluyuz. Öğrencilerimiz görerek, deneyimleyerek yola çıktılar. Bu imkanı verdiği için Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz."

-Eylül Kurnaz: "Sahiller kirlenmeye çok eğilimli alanlar. O görüntü insanı çok rahatsız ediyor. Hem deniz canlıları için, hem de bizlerin ortak alanı olduğu için bu temizliği yapmak hepimizin göreviydi ve çok güzel hissettirdi. Her çöpü topladığımızda insanların nasıl bu kadar bilinçsiz, nasıl bu kadar düşünmeden kirletebildiğine hayret ettik."

-Mert Büçgün: "Bu etkinlik bizim için çok anlamlıydı. Her türden atık topladık. Plastik ürünleri çok fazlaydı. Organik atıklar da vardı. Bu tür projelerde yer almak bizim için çok kıymetli."

-Yağız Karaca: "Adanalıoğlu sahilini temizledik. Gerçekten sahil çok pisti. İnsanlar çok fazla kirletmişler. Bu durum karşısında üzüldük. Böyle bir sosyal sorumluluk projesi yaptığı için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz.

-Nur Berçem Işık: "Poşet poşet atık topladık. Gerçekten faydalı bir çalışma oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bize böyle bir şans vermesi, sorumluluklarımızı yerine getirmemiz güzel bir çalışma oldu."

-Candemir Kasap: "İyi ki biz buradayız. Çünkü manzaraya baktığımda, kumdan çok çöp görüyorum. Güzel bir amaca hizmet ettik. En ufak bir yararımız dokunduysa ne mutlu bize."