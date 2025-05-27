Mersin'de Okul Geçidinde Kaza Davası

Mersin'de kullandığı kamyonetle okul geçidinde çarptığı 1 öğrencinin ölümüne, 1 öğrencinin de ağır yaralanmasına neden olan tutuklu sürücünün yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Coşkun T, kazada hayatını kaybeden Elif Su Ekinci (11) ve yaralanan Elif Yüksel'in (11) aileleri katıldı.

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezinin avukatlarının yer aldığı müdafiler de duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi süren Yüksel'in sağlık durumuna ilişkin adli tıp raporunun heyete ulaştığını söyledi.

Avukatların dinlenmesinin ardından esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, sanığın, "Bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etti.

Müştekilerden Elif Su Ekinci'nin annesi Fatma Ekinci, zor günler yaşadıklarını belirterek, "Cesaretimi toplayıp duruşmaya gelebildim. Kızım beni öpüp evden çıktıktan sonra bir daha gelmedi. Mahkemenin vereceği karar, benim gibi bu acıyı yaşayan aileler için çok önemli. Gün geçtikçe bu acı artıyor. Elif'ler ölmesin istiyorum." diye konuştu.

Vefat eden öğrencinin avukat babasından "olası kast" talebi

Ekinci'nin avukat olan babası Kamil Ekinci de mütalaada aleyhte hususlara katılmadıklarını dile getirerek, "Olayın 'olası kast' ile değerlendirilmesini, takdir indiriminin uygulanmamasını talep ediyoruz. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Ekinci ailesinin avukatı Halil Demir de "olası kast" ile ilgili beyan ve tanık ifadelerinin mahkeme heyetine sunulması için ek süre talep ettiklerini dile getirdi.

Elif Yüksel'in babası Behçet Yüksel de "Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Kızımın durumu stabil, yatağa bağlı. Doktorlar da bir umut görmüyor. Biz perişan olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksel ailesinin avukatı Hibe Gökalp da kaza anında bölgedeki belediye otobüsünün öğrenciler için durduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sanık, belediye otobüsü durmasına rağmen yoluna devam ederek çocuklara çarpıyor. Kazadan sonra zaten aracını durduruyor. Kaza, okul geçidinde meydana geliyor. Hız sınırı uyarısı da var. Çarpma sesi okulun içine kadar gitmiş. Öğretmen ve öğrencilerin gözünün önünde olan bir olay. HTS kayıtlarına göre de sanığın kaza anında cep telefonuyla konuştuğu tespit edildi. Sanığın, 'olası kast' ile yargılanmasını istiyoruz."

Mütalaaya karşı savunması istenen sanık Coşkun T, tutuklu kaldığı süre içerisinde hafızasını kaybetmeye başladığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Beyanların ardından Coşkun T'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre talep etmesi nedeniyle duruşmayı erteledi.

Merkez Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde, 23 Mayıs 2024'te Coşkun T. idaresindeki 33 ACY 335 plakalı kamyonetin okul geçidinde çarptığı Yenişehir İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri Elif Su Ekinci hayatını kaybetmiş, Elif Yüksel ise ağır yaralanmıştı. Tutuklanan sürücü hakkında "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.