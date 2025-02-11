Mersin'de 28 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 125 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Adreste sahte bandrollü 28 bin 500 makaron ile 125 kilogram tütün bulundu.
Ekipler 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Operasyon: 28 Bin 500 Makaron ve Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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