Mersin'de Orman Yangınlarına Karşı Ekipler Teyakkuzda - Son Dakika
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Mersin'de Orman Yangınlarına Karşı Ekipler Teyakkuzda

Mersin'de bulunan birinci derecede hassas bölgede yetkin ekipler, olası orman yangınlarına karşı güçlü araç filosuyla teyakkuzda bekliyor. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, bir insansız hava aracı, 5 helikopter, 71 arazöz, 23 su ikmal aracı, 2 su tırı, 90 ilk müdahale aracı, 10 dozer, 12 greyder, 11 ekskavatör, 7 treyler ve 11 yer ekibiyle orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürecek. Ekiplerin 74 farklı adreste konuşlandığı kentte yangınların erken tespiti için 10 kulede gözetleme yapılırken, 6 kulede de kameralı takip gerçekleştiriliyor. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, kentin geniş orman varlığına dikkat çekerek, orman yangınlarına ortalama 10 dakika içerisinde müdahale ettiklerini belirtti. Vatandaşlardan orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları ve ateş ve duman gördüklerinde haber vermeleri istendi.

30.06.2024 11:39
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Yangınlara birinci derecede hassas bölgedeki Mersin'de yetkin ekipler, olası orman yangınlarına karşı güçlü araç filosuyla teyakkuzda bekliyor.

Geniş orman varlığına sahip kentte orman yangınlarına karşı tüm hazırlıklar tamamlanırken, olası yangınlara en erken şekilde müdahale etmek için ekipler eğitimlerden geçiyor.

Tatbikatlarla olası orman yangınlarına hazırlanan ekipler " Türkiye'nin ciğerlerine" zarar gelmemesi için çalışmalarına devam ediyor.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, bir insansız hava aracı, 5 helikopter, 71 arazöz, 23 su ikmal aracı, 2 su tırı, 90 ilk müdahale aracı, 10 dozer, 12 greyder, 11 ekskavatör, 7 treyler ve 11 yer ekibiyle orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürecek.

Ekiplerin 74 farklı adreste konuşlandığı kentte yangınların erken tespiti, uzaktan izlenmesi ve etkili kararların alınabilmesi için 10 kulede görevlilerle dönüşümlü olarak gözetleme yapılırken, 6 kulede de kameralı takip gerçekleştiriliyor.

Helikopterlere su kaynağı sağlamak amacıyla orman içlerinde de 264 yangın havuzunun bulunduğu kentte, son teknolojik ekipmanların kurulu olduğu Yangın Yönetim Merkezi'nde de anlık takipler yapılıyor.

"Amacımız, erken haber alma ve erken müdahale etmek"

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, AA muhabirine, kentin 835 bin hektarlık ormanlık alanın bulunduğunu söyledi.

Ormanlık alanların yüzde 57'sinin kızılçam ormanlarından oluştuğuna değinen Alper, Mersin'de orman yangınlarına ortalama 10 dakika içerisinde müdahale ettiklerini belirtti.

Kentte orman yangınlarıyla mücadele için etkin olarak çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Alper, şöyle devam etti:

"Araç filomuz yeterli sayıda. Olası orman yangınlarına hazır durumdayız. Arkadaşlarımız cansiparane şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımızı 3 ana başlıkta ele alıyoruz. Birincisi yangın çıkmasını önleme, ikincisi yangın esnasında söndürme faaliyetleri. Buradaki amacımız, erken haber alma ve erken müdahale etmek. Diğeri de yanan alanların tekrar ağaçlandırılması. Yangın çıkma riskinin olduğu aylara girdik. Bu aylara girmeden önceden de zaten biz hazırlıklarımızı yapıyoruz."

Alper, sadece belli dönemde değil, yılın tüm aylarında eğitim çalışmaları yaptıklarına ve olası yangınlara her an hazır olmak için tatbikatlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ekiplerin teyakkuz halinde olduğuna değinen Mehmet Alper, Mersin'de 15 Haziran-30 Eylül'de ormanlara girişlerin yasaklandığını hatırlattı.

Alper, vatandaşlardan orman yangınlarına karşı duyarlı olmasını, ateş ve duman gördüklerinde haber vermesini istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Orman Yangınlarına Karşı Ekipler Teyakkuzda - Son Dakika

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