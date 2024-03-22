Mersin'de belediye otobüsünde yolculuk yapan yaşlı çift ile baba oğul arasındaki kavgaya ilişkin davanın üçüncü duruşması yapıldı.
Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklardan İsmet T. ve oğlu A.O.T tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Tutuksuz yargılanan Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat'ın katılmadığı duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.
Mahkemede, Adli Tıp Kurumundan gelen sağlık raporu okundu. Rapora göre, Ramazan Polat'ın ruhen kendini savunabilecek ancak bedenen kendini savunamayacak durumda olduğu belirtildi.
Sanık İsmet T. savunmasında, Ramazan Polat'ın otobüste çok fazla küfür ettiğini belirterek, "Çok fazla küfür ettiği için eşi ağzını kapatıyordu. Bu görüntülerde de var. Adli Tıp Kurumundan gelen raporu kabul etmiyorum. Bastonu savaşa gider gibi kullanıyordu. Hamdiye Polat'a küfür etmiş olabilirim, hatırlamıyorum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.
Sanık A.O.T. de üzerine atılı suçlamaları reddetti.
Taraf avukatları da dinleyen mahkeme savcısı, sağlık problemleri dolayısıyla duruşmaya katılmayan Polat çiftinin getirilmesi, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Bu arada, dosya kapsamında Mersin 2. Çocuk Mahkemesinde basına kapalı olarak görülen duruşmada, sanık İsmet T'nin 17 yaşındaki oğlu A.O.T. hakkında kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Olay
Toroslar'da 15 Aralık 2023'te A.O.T. ve Tarsus ilçesindeki bir lisede müdür olarak görev yapan babası İsmet T'nin, belediye otobüsünde yolculuk yaptıkları sırada tartıştıkları engelli Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat'ı darbetmesi, araç içi kamerasınca kaydedilmiş, şikayet üzerine gözaltına alınan İsmet T. ve oğlu tutuklanmış, olaya karışan kişiler birbirlerinden şikayetçi olmuştu.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Otobüs Kavgası Davası Üçüncü Duruşması Yapıldı - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 29,21 puan azalarak 9.111,50 puandan kapandı. Endeks gün içinde en düşük 9.080,87, en yüksek 9.223,20 puanı gördü. Mali endeks yüzde 0,07 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,49, hizmetler endeksi yüzde 0,17 ve teknoloji endeksi yüzde 1,62 değer kaybetti. BIST 30 endeksi ise yüzde 0,40 kayıpla 9.813,52 puandan kapandı. Altının ons fiyatı 2.169 dolar olarak belirlendi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca, 114 kurusıkı fişek, 3 gram metamfetamin maddesi ve 1 hassas terazi bulundu. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.
Güdül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın, Sapanlı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi ve seçimde destek istedi. Yalçın, Cumhur İttifakı'na destek veren siyasi partilerin ilçe başkanlarına ve eski başkanlara teşekkür ettiğini belirtti. Çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve her mahalleye ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Yalçın, Cumhur İttifakı olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.
AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan açık hava toplantısı için İBB iştiraki Metro İstanbul ve İETT ek seferler düzenleyecek. Yoğunluk takip edilecek ve gerektiğinde düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, Atatürk Havalimanı, DTM ve Ataköy/Şirinevler istasyonlarındaki yürüyen merdivenler durdurulacak. İETT de miting güzergahındaki hatlara ek seferler koyacak. Acil durum frenlerinin gereksiz kullanılması ve diğer müdahaleler hakkında yasal işlem yapılacak.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde satışının önlenmesi amacıyla 138 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 15 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi ve kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı ve haklarında uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla işlem başlatıldı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TÜBİTAK, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerinin hazırladığı 145 projeye destek vereceğini duyurdu. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, proje kültürünün önemine vurgu yaparak, öğrencilerin proje kültürü kazanmasının Türkiye'nin geleceğinin daha da parlak olmasının yolunu açacağını belirtti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, araştırma raporlarının incelemesi sonucu vatandaşlara ait iletişim, adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri yasadışı yollarla ele geçirerek, sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattığı belirlenen 13 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili yasal işlemler devam etmektedir.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Down sendromlu öğrenciler, Kaymakam Özgür Kaya'yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kaymakam Kaya, bir öğrencinin polis olma isteğini İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ileterek çocukların isteğini gerçekleştirdi. Öğrenciler daha sonra polis merkezine götürülerek şehirde gezdirildi ve polis aracında telsizle anons geçildi ve siren çalındı.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak'ın Alaplı ilçesini ziyaret etti. Aksakal, partililere seçim çalışmalarına destek çağrısında bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?