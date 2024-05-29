Mersin\'de Otobüste Yaşlı Çifte Saldıran Çocuğun Davası Devam Ediyor

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Mersin'de belediye otobüsünde yaşlı çifti babasıyla darbettikleri gerekçesiyle hakkında dava açılan çocuğun yargılanmasına devam edildi.

Mersin 2. Çocuk Mahkemesince görülen duruşmaya, Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te otobüste tartıştığı Ramazan ve eşi Hamdiye Polat'ı babası İsmet T. ile darbettiği gerekçesiyle hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılan ve başka suçtan tutuklu bulunan A.O.T. (17), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Basın mensuplarının alınmadığı duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan müşteki avukatı Oğuzhan Metin, Ramazan Polat'ın 21 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini anımsatarak, yaşadığı olayın ölüme etkisi olduğunu öne sürdü.

Sanığın üzerine atılı suçun değişmesine ilişkin talepte bulunduklarını belirten Metin, şöyle konuştu:

"Bu olayla Ramazan Polat'ın ölmesi arasında illiyet bağı olduğunu kanaatindeyiz. Buna ilişkin suç vasfının değişmesi, görevli mahkemenin haliyle ağır cezaya geçmesi gerektiği bilincindeyiz. Bununla ilgili bir itirazda bulunduk. Savcılığa tekrar şikayette bulunacağımızı söyledik. Şu aşamada hakkımızı arama çabasındayız."

Polat'ın ailesi ve yakınları da adliye önünde bir araya gelerek dava sürecini protesto etti.

Bedriye Polat, babasının olaydan sonra yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te A.O.T. ve bir lisede müdür olarak görev yapan babası İsmet T'nin, belediye otobüsünde yolculukları sırasında tartıştıkları Ramazan ve eşi Hamdiye Polat'ı darbetmesi araç içi kamerasınca kaydedilmiş, birbirlerinden şikayetçi olan taraflar hakkında dava açılmıştı. Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada İsmet T'ye, Ramazan Polat'a karşı "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, Polat çifti ise beraat etmişti.

Kalp yetmezliğinin de olduğu çeşitli hastalıklar nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Ramazan Polat, 21 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.