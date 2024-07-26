Mersin'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Mersin'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Mersin\'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada, otomobiller refüj boşluğuna savruldu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

26.07.2024 18:11
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Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 27 BCS 33 plakalı otomobil, Adana- Pozantı otoyolunun Damlama mevkisinde önünde ilerleyen B.V. yönetimindeki 68 BF 168 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, iki otomobil de refüj boşluğuna savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü B.V'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, isimleri henüz öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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