Mersin'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Mersin'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yanındaki 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

09.06.2024 19:11
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MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde takla atan otomobilde sıkışan sürücü Ali Subayır Şafaklı (31) hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kesecik Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Subayır Şafaklı yönetimindeki 33 PA 650 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, takla attı. Sürücü Şafaklı ile yanındaki Ahmet Tekeli ile Metin Tanrıverdi araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Araçta sıkışanlar itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yapılan kontrolde sürücü Şafaklı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Tekeli ve Tanrıverdi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tekeli'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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