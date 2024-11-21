Mersin\'de \'Oyuncak Yapım Atölyesi\' Etkinliği Çocukları Sevindirdi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından çocukların el becerilerinin artmasına katkı ve teknolojik ürünlerden uzaklaşmalarına imkan sağlamak amacıyla "Oyuncak Yapım Atölyesi" düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Tarsus Gençlik Kampı'nda "Oyuncak Yapım Atölyesi" gerçekleştirildi. "Marifetli eller iş başında, oyuncaklar sırada" mottosuyla yapılan atölye çalışmasına; çocukların yanı sıra anne ve babalarla birlikte 150 kişi katılım gösterdi.

Mersin merkez ve Tarsus'tan gruplar halinde Gençlik Kampı'na getirilen kafileleri, muhtarlar da yalnız bırakmadı. Tarsus Gençlik Kampı geri dönüşüm atölyelerinde çocuklar için ahşaptan özel olarak hazırlanan oyuncaklar, yine çocuklara dağıtılarak boyamaları sağlandı. Hayal dünyalarının gelişmesi ve el becerilerinin artması için uygulamalı atölye çalışmasına katılan çocuklar, anne ve babalarıyla güzel bir gün geçirme imkanı buldu. Boyadıkları oyuncaklarla doyasıya oynayan çocuklara, çeşitli ikramlıklar da dağıtıldı. Etkinlikten dolayı çok mutlu olan çocuklar, program sonunda boyadıkları ve artık kendilerinin olan oyuncaklarla oynadı.

Tarsus Gençlik Kampı görevlilerinden Teslime Özdemir, çocukların çok mutlu olduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Çocuklar kendi oyuncaklarını kendileri üretiyorlar"

"Çocuklarımıza yönelik oyuncak atölyemizi gerçekleştirdik. Kadın ve çocuklarımıza yönelik çok güzel etkinliklerimiz var. Çocuklarımıza doğal ortamda, kendilerini geliştirebilecekleri etkinlikler düzenliyoruz. Onlar da çok güzel boyamalar yapıyorlar. Mersin'den, Tarsus'tan ve diğer ilçelerden 150 kişi giriş yaptı. Herkes çok heyecanlı ve ilk defa böyle bir etkinlik yaptıklarını söylüyorlar. Çocuklar, kendi oyuncaklarını kendileri üretiyorlar. Boyadıkları ürünleri kendilerine teslim edip, evlerine gönderiyoruz."

Çocuklar ve aileleri, doğal ortamda güzel bir gün geçirdi

Tarsus Şahin Mahallesi'nden etkinliğe arkadaşlarıyla birlikte katılan Menekşe Dilçem Yıldırım, etkinliği çok beğendiğini belirterek, "Vahap Seçer Başkan'ımıza çok teşekkür ediyoruz. Etkinlikler gerçekten çok güzel. Bizi çok mutlu ediyor. Atölye çalışmasında yaptığımız boyamalarımız da çok güzel oldu" diye konuştu.

Doğal ortamda oyuncak boyayarak ve teknolojik ürünlerden bir süre de olsa uzak durarak keyifli anlar yaşadığını kaydeden çocuklardan Cemal Taylan Tazefidan, "Burada tahtaları boyuyoruz ve eve götürüyoruz. Arkadaşlarımla bu güzel ortamda boyama yapmak benim çok hoşuma gidiyor. Teknolojiden belli bir süre uzak duruyorum ve hayal gücümle çok boyama yapıp, burada çok güzel vakit geçiriyorum" dedi.

İki çocuğu ile birlikte üç yıldır Tarsus Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinliklere katılım sağladıklarını vurgulayan Melis Ay ise "Etkinliklerden çok memnunuz. Evde durmak yerine, böyle etkinliklerden faydalanmak daha güzel. Çocuklar için çok faydalı ve kendi el becerileriyle yaptıkları şeylerden çok memnunlar" ifadelerini kullandı.