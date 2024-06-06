Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 6'sı yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 6'sı yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı

Mersin\'de PKK/KCK operasyonunda 6\'sı yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de yapılan operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik faaliyet yürüttüğü iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen doküman ve dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

06.06.2024 10:15
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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6'sı yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için yürütülen çalışma kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttükleri, sosyal medyada propaganda yaptıkları ve eylemlere katıldıkları iddia edilen 12 zanlının kimliği belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezi ve Tarsus ilçesindeki ikametlere dron destekli operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı çalışmada şüpheliler İ.B, F.A, Z.M, S.B, M.M, M.H, M.T, M.S, R.B, İ.K, İ.Y. ve S.Y. yakalandı. Adreslerde ele geçilen doküman ve dijital materyaller incelemeye alındı.

Emniyete götürülen 6'sı Suriye uyruklu 12 zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 6'sı yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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