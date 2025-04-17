Mersin\'de Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışmasında Yarıştı

Mersin'de posta dağıtıcıları, milli takıma seçilebilmek için PTT'nin düzenlediği yürüyüş yarışmasında mücadele etti.

Mersin PTT Başmüdürlüğü koordinatörlüğünde Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirilen PTT 53. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'na, Mersin, Adana ve Osmaniye'den 34'ü kadın, 65'i erkek olmak üzere 99 personel katıldı.

Yarışmada erkek posta dağıtıcıları 5 kilometrelik, kadın posta dağıtıcıları da 10 kilometrelik parkurda ter döktü.

Yarışta erkeklerde Teyfik Erçetin, kadınlarda ise Ayşe Yıldırım birinci oldu. Organizasyonun sonunda dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi. Başarılı olan posta dağıtıcıları, Türkiye finalinde mücadele edecek.

Mersin PTT Başmüdürü Ali Seyyit Sevin, yaptığı konuşmada, milli takıma yeni sporcuların kazandırılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin yarışmalarda birçok başarı elde ettiğini belirten Sevin, "Şirketimiz, personeli arasında dayanışmayı sağlamak ve spor ruhunu kazandırmak için her yıl yürüyüş yarışmaları yapıyor. Hizmet alanımız ne kadar büyürse büyüsün bu yoğun çalışma temposu içinde spor faaliyetlerine önem vermekteyiz." diye konuştu.

Kadınlarda birinci olan Ayşe Yıldırım (36) da bu tür sosyal etkinliklerin çalışanlar arasındaki bağı güçlendirdiğini kaydetti.