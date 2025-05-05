Mersin'de biri kalem görünümlü 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri şüphelendikleri otomobili Toroslar ilçesinde durdurdu.
Araçtaki detaylı incelemede ruhsatsız 2 tabanca ve 1 kalem görünümlü tabanca ile 4 gram esrar bulundu.
Polis ekipleri, araçtaki M.N. ve S.Ö'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Ruhsatsız Tabancalar Yakalandı - Son Dakika
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