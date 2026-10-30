Mersin'de sağanak gece boyunca etkili oldu, Akdeniz'de ev ve iş yerlerini su bastı

Mersin'de sağanak gece boyunca etkili oldu, Akdeniz'de ev ve iş yerlerini su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de gece boyunca süren sağanak merkez ilçelerde su birikintilerine yol açtı, sürücüler bazı bulvarlarda mahsur kaldı. Akdeniz ilçesi Güneş ve Siteler mahallelerinde ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı, belediye ekipleri tahliye çalışması yürütüyor.
Mersin'de merkez ilçelerde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin girişlerini su bastı.
Kentte dün sabahtan itibaren etkili olan sağanak, gece boyunca devam etti.
Merkez ilçelerdeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Çeşitli bulvarlarda da trafik yoğunluğu yaşanan kentte, sürücüler yollarda mahsur kaldı.
Akdeniz ilçesi Güneş ve Siteler mahallelerinde ev ve iş yerlerinin giriş katları su doldu.
Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye çalışması yürütüyor.
Kaynak: AA
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