Mersin'de etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Mersin\'de etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Mersin'de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle kent merkezinde trafikte ilerlemekte güçlük çekildi. Akdeniz ilçesinde su birikintileri oluşurken, Mezitli ilçesinde ise dolu nedeniyle bazı alanlar beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

14.02.2024 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Akdeniz ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

Mezitli ilçesinde de dolu nedeniyle bazı alanlar beyaza büründü.

Kaynak: AA

Akdeniz, Mezitli, Mersin, Doğal Afet, Hava Durumu, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 12:06:49. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement