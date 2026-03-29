Şehit Polis Memuru Serkan Ünal, Kırıkkale'de Uğurlandı

29.03.2026 15:59
Mersin'deki trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Ünal, memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit için Kazmaca köyünde yapılan ve birçok protokolün katıldığı törende, ailesi gözyaşları içinde veda etti. Cenaze namazı sonrası Ünal, huzur içinde toprağa verildi.

MERSİN'de trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Ünal (36), memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yenişehir İlçesi Limonluk Mahallesi Vali Hüseyin Aksoy Caddesi'nde 23 Mart günü meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Serkan Ünal, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ünal, 5 gün sonra şehit oldu. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından şehit polis memuru Serkan Ünal'ın cenazesi, dün memleketi Kırıkkale'ye getirildi.

Şehit Ünal için merkeze bağlı Kazmaca köyünde tören düzenlendi. Törene; şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ali Haluk Karakuş, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Güven Çopur, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, il protokolü ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin eşi Hatice ve oğlu İdris Bartu (7), Ünal'ın fotoğrafına sarılıp öptü. Şehidin annesi Zeynep Ünal ise oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit polis memuru Serkan Ünal, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Kazmaca köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

