Mersin'de seyir halindeki otomobil alev aldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana- Pozantı Otoyolu'nda seyreden A.K. yönetimindeki 16 V 0945 plakalı otomobil, Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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