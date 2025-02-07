Mersin\'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yeşilova Mahallesi'nde 24 Aralık 2024'te M.A'nın öldüğü, A.E'nin ise yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin aranan şüpheli B.T'nin saklandığı ikamet tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yeşilova Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan M.A. hayatını kaybetmiş, A.E. ise yaralanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.B.T. ve M.E. tutuklanmış, B.T. ise bulunamamıştı.