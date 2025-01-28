Mersin'de Şok Cinayet: Madde Bağımlısı Torun, Babaannesi ve Dedesi'ni Öldürdü - Son Dakika
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Mersin'de Şok Cinayet: Madde Bağımlısı Torun, Babaannesi ve Dedesi'ni Öldürdü

Mersin\'de Şok Cinayet: Madde Bağımlısı Torun, Babaannesi ve Dedesi\'ni Öldürdü

Mersin'in Mut ilçesinde cezaevinden çıktıktan sadece 3 gün sonra, madde bağımlısı Hüseyin Ateş, babaannesi ve dedesini bıçakla öldürdü. Olaydan sonra kaçan Ateş, birkaç saat içinde yakalandı ve tutuklandı.

28.01.2025 17:59  Güncelleme: 18:03
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MERSİN'in Mut ilçesinde cezaevinden çıktıktan 3 gün sonra babaannesi Gülizar (70) ve dedesi Hüseyin Ateş'i (74) bıçakla boğazlarını keserek öldüren madde bağımlısı Hüseyin Ateş (20) tutuklandı. Ateş'in ifadesinde, "Ölen babamın ruhunu taşıyorum. Öldürdüm, rahatladım" dediği belirtildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak'taki bir evde meydana geldi. Madde bağımlısı Hüseyin Ateş ile evlerinde kaldığı babaannesi Gülizar Ateş ve aynı ismi taşıyan dedesi Hüseyin Ateş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ateş, bıçakla babaannesi ve dedesinin boğazını kesip, kaçtı. Sesleri duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ateş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Gülizar ve Hüseyin Ateş'in cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, Hüseyin Ateş'i, kaçtığı evden 1 kilometre uzaklıkta yakaladı. Gözaltına alınan Hüseyin Ateş'in olaydan 3 gün önce cezaevinden tahliye olduğu, babası M.A.'nın da 4 yıl önce sahte içkiden hayatını kaybettiği belirtildi.

Emniyetteki ifadesinde "Ölen babamın ruhunu taşıyorum. Öldürdüm, rahatladım" diyen Hüseyin Ateş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ateş, sevk sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da "Bana ihanet edenlerin hepsi ölecek" diye konuştu.

Ateş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT (Mersin),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Şok Cinayet: Madde Bağımlısı Torun, Babaannesi ve Dedesi'ni Öldürdü - Son Dakika

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