Mersin\'de Sokak Ortasında Taşlı Sopalı Kavga

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MERSİN'de sokak ortasında çıkan taşlı sopalı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan geçen işçileri taşıyan servis şoförleri ile mahalleleri bir grup arasında 'yol verme' meselesinden yüzünden sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Kadınların da karıştığı kavgada taraflar tekme ve tokat darbeleriyle birbirlerine saldırdı. Tarafların birbirlerine taş ve sopalarla kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.