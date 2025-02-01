Mersin'de Sporbüs Etkinliği Alışveriş Merkezinde Yapıldı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin Sporbüs aracının durağı, bu kez alışveriş merkezi oldu. Yarıyıl tatili kapsamında alışveriş merkezinin bahçesinde kurulan parkurda çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çocukları sporla buluşturmak ve sporu sevdirmek için yola çıkan Sporbüs aracının bir durağı da alışveriş merkezleri oldu. Sporbüs etkinliği, çocuklara hem fiziksel hem de sosyal açıdan keyifli bir deneyim sundu.

Etkinlik alanında çocuklar, kendilerine dağıtılan tişörtleri giyerek parkurda ter döktü. Büyükşehir'in antrenörleri eşliğinde engelleri aşarak dubaların arasında koşan minikler, parkurun sonunda basketbol potasına atış yaptı. Çocuklar spor yapmanın ve eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra etkinlik sayesinde sosyalleşme imkanı da buldu. Parkurları tamamlayan çocuklara madalya da dağıtıldı.

Veliler ve çocuklardan etkinliğe tam not

Etkinliğe katılan çocuk ve velilerden bazıları da şunları söyledi:

-Veli Yusuf Çelik: "Böyle etkinlikler çocuklarımız için gerçekten çok iyi ve eğlenceli. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Böyle şeylerin devamını bekliyoruz. Sürekli çocuklarımızı getirip bu aktivitelere katılmalarını istiyoruz."

-Veli Gülnaz Ceylan: "Etkinlik gördüğüm zaman oğlumu getiriyorum. Bu etkinliklerin de çoğalmasını istiyorum. Ortam çok güzel. Oğlum mutlu olunca ben de mutlu oluyorum."

-Berke Çelik: "Basketbol oynadım. Yarışma yaptık. Büyükşehir Belediyesi kurmuş, arkadaşlarımla çok eğlendik.

-Nisa Çiftçi: "Yarış yaptık. Hepimiz kazandık. Çok eğlendik. Tatilde buraya geldiğim için mutlu oldum."

-Almira Çiftçi: "Oyunları sevdim. Basketbol oynadım. Sonra da takla attım. Bana madalya verdiler."

-Ada Tunç: "Burası bana sürpriz oldu. Parkuru koştum. Sonra basket oynadım. Dubaların arasından geçtim. Tatilde güzel bir gündü."