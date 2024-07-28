Mersin'de Su Deposu Düştü: Bir Kişi Hafif Yaralandı

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Mersin'de bir apartmanın damından halatla taşınan 500 litrelik boş su deposunun, arkadaşıyla sohbet ederken üzerine düştüğü kişi hafif yaralandı.

Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın damından indirilen boş su deposunun bağlı olduğu halat koptu.

Halattan ayrılan su deposu, binanın korkuluğuna çarptıktan sonra arkadaşıyla sohbet eden Alparslan Öztürk'ün (19) üzerine düştü.

Olayda hafif yaralanan Öztürk, yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Öztürk, gazetecilere, şans eseri hayatta kaldığını belirterek, polis merkezi amirliğine giderek olayla ilgili şikayetçi olduğunu ifade etti.

Öte yandan, boş su deposunun, Öztürk'ün üzerine düşmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.