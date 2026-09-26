Akdeniz'de iki grup arasında kavga: Tatlıcı çalışanı kadın ağır yaralandı, 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Akdeniz'de iki grup arasında kavga: Tatlıcı çalışanı kadın ağır yaralandı, 4 şüpheli tutuklandı

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Akdeniz\'de iki grup arasında kavga: Tatlıcı çalışanı kadın ağır yaralandı, 4 şüpheli tutuklandı
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Mersin Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında çıkan ve güvenlik kamerasına yansıyan kavgada 40 yaşındaki Arife Civan'ın kolu ve bacağı kırıldı. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklanırken ayağından ameliyat edilen Civan tüm şüphelilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

MERSİN'de tatlıcıda çalışan 3 çocuk annesi Arife Civan'ın (40) iş yerinde ailesiyle birlikte uğradığı saldırıda aldığı darbelerle kolu ve bacağı kırıldı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Olay, 20 Eylül'de akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, İnönü Bulvarı üzerinde karşı karşıya geldi. Kadınlı erkekli 15 kişinin bir iş yeri önünde birbirine girdiği kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Bıçak, sopa ve zincirlerin kullanıldığı kavgada bir kadının yerde tekmelendiği görüldü. Olay sırasında aldığı darbelerle kolu ve bacağı kırılan 3 çocuk annesi Arife Civan, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis tarafından kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kavgaya karışan Süleyman G. (44), Durmuş G. (39), Mehmet A. C. (22) ve Turhan D. (44) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

KOLUMA, BACAĞIMA VURDULAR

Hastanede tedavisi devam eden Civan, yaşananları anlattı. Civan, "Olay günü karşı grup eşimle beraber çalıştırdığımız tatlıcıya geldi. Biz o sırada kardeşlerimle birlikte tatlı yiyecektik. Bize saldırmaya başladılar. Koluma, bacağıma vurdular. Kırıklarım var. Ayağımdan ameliyat oldum. Hepsinden şikayetçiyim" dedi.

OĞLU KAÇIP KARAKOLA SIĞINDI

Kavga öncesi aynı grup tarafından kovalandığını öne süren Civan'ın oğlu Burak Civan (18) ise kaçarak karakola sığındığını anlatarak, "Kavganın olduğu gün beni de kovaladılar. Karakola gittim, hemen oraya sığındım. Belki de beni öldüreceklerdi" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA
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