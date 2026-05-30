Mersin'de Tekstil Deposunda Yangın
Mersin'de Tekstil Deposunda Yangın

30.05.2026 12:30
Mersin'de bir tekstil mağazasının deposunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

MERSİN'de tekstil mağazasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Depodaki ürünler kullanılamaz hale gelirken, yangına müdahale anı kameraya yansıdı.

Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde bir tekstil mağazasının deposunda, dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın çatı katında bulunan depoya merdivenle ulaştı. Yangın itfaiyenin çalışması ile söndürülürken, depodaki ürünler kullanılamaz hale geldi. Diğer yandan yangına müdahale anı, itfaiye kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Mersin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

