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Mersin'de Torbacılara Operasyon: 54 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Mersin'de Torbacılara Operasyon: 54 Kişi Gözaltına Alındı

Mersin'de 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan 54 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 76 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve suçtan elde edilen para ele geçirildi. Operasyonda aranan şüphelilerden 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

17.01.2024 - 10:34,
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Mersin'de 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan 54 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 76 gram uyuşturucu madde (Eroin, metamfetamin, esrar, bonzai), 2 ruhsatsız tabanca ve 10 mermi, 2 ruhsatsız tüfek, 22 kartuş, suçtan elde edilen 45 bin 500 TL ele geçirildi. Operasyonda aralarında 0-5 yıl arası aranması bulunan 9, 15- 20 yıl arası aranması bulunan 1 şüpheli olmak üzere 21 kişi yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyette götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Mersin\'de Torbacılara Operasyon: 54 Kişi Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA
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Mersin, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Torbacılara Operasyon: 54 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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