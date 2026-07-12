Mersin'de Trafik Kavgasına Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Mersin'de Trafik Kavgasına Cezalar Kesildi

Mersin\'de Trafik Kavgasına Cezalar Kesildi
12.07.2026 00:34
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Mersin'de kavga eden kamyonet ve motosiklet sürücülerine toplam 362 bin 719 TL ceza verildi.

MERSİN'de trafikte araçlarından inerek kavga eden kamyonet ve motosiklet sürücülerine toplam 362 bin 719 TL para cezası kesildi. Ayrıca, iki sürücünün ehliyetlerine 60 gün el konulurken, araçları da 60 gün trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada motosiklet sürücüsü ile kamyonet sürücüsünün merkez Mezitli ilçesi Vatan Caddesi'nde araçlarından inerek trafikte kavga ettiğine dair görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında kavga eden kamyonet sürücüsü B.E. ile motosiklet sürücüsü S.Ö. gözaltına alındı. Sürücülere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununu kapsamında 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' suçundan toplam 362 bin 719 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan, kamyonet sürücüsüne muayenesiz araç kullanmaktan da işlem yapıldı. Her iki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kamyonet ve motosiklet de 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca, sürücüler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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