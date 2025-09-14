Mersin'de Trafik Kazası: 3 Ölü - Son Dakika
Mersin'de Trafik Kazası: 3 Ölü

14.09.2025 11:39
Mersin Mut'ta freni boşalan kamyonun otobüsle çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

MERSİN'in Mut ilçesinde, freni boşaldığı öne sürülen kavun yüklü kamyonun karşı yöne geçip yolcu otobüsü ile çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Mut- Karaman kara yolu Burunköy mevkisinde meydana geldi. Freninin boşaldığı öne sürülen Cengiz S.'nin kullandığı 33 EFV 47 plakalı kavun yüklü kamyon, karşı yöne geçip Şahin K. yönetimindeki 21 KA 021 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Muhammet Ateş ve Kerim Köğce'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Mut Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Emine Ergin de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kerim Köğce'nin cenazesi memleketi Gülnar ilçesine, acil tıp teknisyeni Emine Ergin Karaman'a, Muhammet Ateş'in cenazesi ise Diyarbakır'a götürüldü. Hastanede tedavileri süren 7 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

