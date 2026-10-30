Mersin\'de turuncu kod sonrası Başkan Vekili Genç Akdeniz ve Toroslar\'ı inceledi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, kentte etkili olan aşırı yağışların ardından Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde incelemelerde bulundu. Çavuşlu ve Yalınayak derelerinde su seviyesinin yükselmesi sonucu yaşanan taşkınlara müdahale eden belediye ekipleri, kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Vekili Genç, "turuncu kod" uyarısı yapılan ve kentte etkili olan aşırı yağışların ardından gece saatlerinde saha incelemelerinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratlarıyla birlikte sahaya çıkan Genç; Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde bulunan Siteler Mahallesi, Yalınayak Deresi ve Hal Katlı Kavşağı'ndaki son durumu yerinde değerlendirdi. İncelemeleri sırasında mahalle sakinleriyle görüşen Genç, taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Aşırı yağışlara karşı 7/24 esasına göre teyakkuzda olan Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, yağışın etkili olduğu ilk andan itibaren kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yoğun yağış nedeniyle Çavuşlu ve Yalınayak derelerinde su seviyelerinin yükselerek taşkınlara yol açması üzerine ekipler, bölgelerde müdahale çalışmalarını yürüttü.

Genç de Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile birlikte sahadaki son durumu değerlendirerek yürütülen çalışmalar ve alınabilecek ilave önlemlere ilişkin bilgi aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, yağışla mücadele kapsamında üçüncü seviye müdahale düzeyinde çalışmalarını sürdürürken, sahada toplam bin 110 personel, 331 araç ve 63 motopomp görev aldı.